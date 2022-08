Százszor közösült vele R. Kelly, mielőtt a nő 18 lett, videóra vette

A harminchét éves, magát Jane-nek hívó nő azt állította, az énekessel való „helytelen” kapcsolata akkor kezdődött, amikor még csak tizenhárom éves volt. Az énekes gyermekpornográfia, az igazságszolgáltatás akadályozása és egyéb vádak miatt áll bíróság elé Chicagóban.

Az ügyvédjei szerint R. Kelly nem egy „szörnyeteg”, és igazságos eljárást érdemel. Az énekes, teljes nevén Robert Sylvester Kelly ellen tizenhárom pontban emeltek vádat, mint például: gyermekpornográfia készítése és birtoklása, az igazságszolgáltatás akadályozása, valamint kiskorúak szexuális tevékenységre való csábítása – írja a BBC.

Az énekes már így is harmincéves börtönbüntetését tölti, miután egy évvel ezelőtt egy New York-i tárgyaláson elítélték szexuális kereskedésért és zsarolásért. A jelenlegi ügy nagyrészt Jane vallomására alapul. R. Kelly legalább négy videót készített az akkor kiskorú Jane-nel, amelyek egy részét megmutatják az esküdteknek is – közölték az ügyészek.

A csütörtöki tárgyaláson Jane azt vallotta, hogy R. Kelly „számtalanszor” létesített vele szexuális kapcsolatot tizenöt éves korától kezdve. Az esküdteknek gimnáziumi fotókat mutattak róla, hogy illusztrálják, mennyire fiatalnak tűnt tizenöt éves korában. A kétórás vallomás alatt a nő rengeteg olyan szexuális aktusról beszámolt, amelyet az énekes felvett videóra. Az egyik ilyen felvételen R. Kelly pénzt nyújtott át a lánynak.

Ha valami oknál fogva kiderül a dolog, akkor állíthatta volna, hogy prostituált vagyok

– vélekedett Jane.

A videók egyikét már korábban bemutatták egy 2008-as tárgyaláson, akkor azonban mind a férfi, mind pedig Jane tagadta, hogy ők szerepelnének a felvételen. Az énekest akkor minden vád alól felmentették. A nő most azt állította, akkoriban azért tagadott le mindent, mert félt, hogy valami szörnyűség fog történni R. Kellyvel.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.