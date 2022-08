Sanna Marin finn miniszterelnök elhíresült bulvárvideója bejárta a világsajtót, miután a közösségi médiában kiszivárgott egy videó, amelyen önfeledten táncol. A kormányfő körüli médiafelhajtás pénteken tovább fokozódott egy új videóval, amelyen Marin egy titokzatos férfival táncol meghitten.

Sanna Marin tagadta, hogy drogozott volna a házibulin, politikai ellenfelei viszont azt akarják, hogy végeztessen el magán egy drogtesztet. Ennek a kérésnek eleget is tett, az eredmény jövő hétre várható. Pénteken a finn bulvárlap, a Seiska egy újabb videót tett közzé a politikusnőről, aki egy férfival került intim közelségbe egy zsúfolt helsinki klub táncparkettjén.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



