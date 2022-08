Szlovák külügyi államtitkár: Idealista elképzelés Orbán Viktor részéről, hogy a V4 támogatja fogja aktuális csörtéit

Szlovákiának nincs könnyű dolga a V4-csoport soros elnökeként, ugyanis ilyen komoly feszültség, mint ami a magyar kormány különutassága miatt van, talán még nem volt. Az sem megszokott, hogy a feszültség most a magyar–lengyel viszonyból eredeztethető, és nem az ismert két blokk, a magyar–lengyel és a cseh–szlovák kapcsolatából alakult ki. Ez nehéz helyzet elé állította a szlovákokat, és az elnökség prioritásait is nagyjából ennek megfelelően állították be. A V4 most lényegesen kevésbé politikai szervezet, és sokkal inkább egy olyan szövetség, mely az úgynevezett puha diplomácia különböző típusaival próbálkozik − mondta el Martin Klus a Napunknak adott interjújában. Klus egyébként már nem fogja sokáig betölteni a pozícióját, ugyanis pártja, a SaS valószínűleg kilép a kormányból.

A V4-csoport már soha nem lesz olyan, mint a háború előtt

A politikus kifejtette:

ha Orbán Viktor miniszterelnök úgy gondolja, hogy Szlovákia, Csehország vagy Lengyelország valamilyen módon fedezi majd őt az Európai Unióval való aktuális csörtéiben, az egy meglehetősen idealista elképzelés. Nekünk is viszonylag egyértelmű álláspontunk van a jogállamiság vagy a szólásszabadság és az újságírók védelme kérdésében.

Hozzátette: ez azonban a gyakorlatban nem azt jelenti, hogy a V4-et fel kéne oszlatni. Ahol ugyanis nincs kommunikáció, ott kezdődik a konfrontáció. Erre pedig Európa ezen részében nincs szükség.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e még olyan a V4, mint az orosz–ukrán konfliktus előtt, Klaus úgy válaszolt:

remélem, hogy nem. Őszintén úgy gondolom, hogy jóval kevésbé politikus és jóval inkább pragmatikus szövetségre van szükségünk. Vannak olyan országok, melyek sok témában nagyon hasonlóan gondolkodnak, mint Szlovákia. Teljesen érthető, hogy egyes dolgokban velük kommunikálunk többet, mint régiós partnereinkkel. Ez teljesen rendben van. Ahogy mondtam, attól, hogy ugyanazon régió tagjai vagyunk, még nem lesz mindennel kapcsolatban ugyanaz a véleményünk. Ezért gondolom, hogy a V4 ezen tapasztalatok hatására átmegy egy megújhodási folyamaton.

A szankciók egyértelműen működnek

Az Oroszország elleni szankciókról az államtitkár azt mondta, hogy azok egyértelműen működnek, a kérdés csak az, melyek milyen időtávlatban fejtik ki hatásukat. Minden egyes szankciót következetesen, az utolsó részletig úgy dolgoztak ki, hogy jelentősen többet ártson annak az országnak, melyre kivetették, Oroszországnak.

Aki ennek az ellenkezőjét állítja, az természetesen hazudik.

Hozzátette:

minden rosszban van valami jó: borzalmas, hogy Ukrajnában háború van, de ennek köszönhetően végre vége lehet a függőségi viszonynak Oroszországgal. Ez pedig a legjobb hír, amit Szlovákia jövőjével és hosszú távú perspektívájával kapcsolatban el tudok képzelni.

Szlovákia csak Ukrajna győzelmét tudja elfogadni

Közlése szerint Szlovákia nem fogadhat el semmilyen más lehetőséget Ukrajna győzelmén kívül, minden más azt jelentené, hogy de facto Oroszország szomszédai lesznek, és ez hatalmas biztonsági fenyegetés lenne, akkora, amekkorát el sem tudnak képzelni.

A magyar kormányt talán nem zavarná, hogy Oroszországgal lehet szomszédos, de minket igen

− mondta el Klus.

(Borítókép: Martin Klus szlovák külügyi államtitkár a V4+Egyiptom-találkozón tartott sajtótájékoztatón a Puskás Arénában 2021. október 11-én. Fotó: Soós Lajos / MTI)