Megölték Tyson Fury nehézsúlyú bokszvilágbajnok unokatestvérét

A késelést követően egy 21 éves férfit testi sértés gyanújával őrizetbe vettek, és gyilkossági ügyben nyomozás indult ellene. A bűncselekmény helyszínét rendőrségi kordonokkal elkerítették, a helyszínelők egy sátrat is felállítottak a bár előtt. A veszekedésben egy 17 éves fiú is megsérült, akit jelenleg is kórházban ápolnak – írja a Mirror.

A mentőszolgálat munkatársai megpróbálták újraéleszteni Rico Burtont, de nem jártak sikerrel. A 31 éves férfi az unokabátyjához hasonlóan bokszolt, de csak amatőr szinten. Tyson Fury korábbi edzője, Steve Egan búcsúüzenetében nagyon ügyes és kedves fiúnak nevezte Rico Burtont, aki mindig mosolygott.

A Cigánykirálynak becézett Tyson Fury éppen Mallorcán tartózkodott, amikor értesült Burton meggyilkolásáról. A profi karrierjét áprilisban befejező bokszoló a közösségi oldalán „járványnak” nevezte a késeléses bűncselekményeket, és felszólította a hatóságokat, hogy a lehető legszigorúbban járjanak el az elkövetőkkel szemben.

Kezd már nevetségessé válni, hogy idióták kést tarthatnak maguknál. Ennek véget kell vetni! A kormánynak sokkal szigorúbb büntetési tételeket kellene alkalmaznia a késeléses bűncselekményekre. Ez világjárvány, és sokan nem vesznek róla tudomást addig, amíg nem egy hozzájuk közel álló emberrel történik ilyesmi. Az emberi élet nagyon értékes, és nagyon gyorsan el lehet venni, élvezzük ki minden egyes pillanatát. Nyugodj békében, Rico Burton! Az Úristen adjon neked méltó helyet a mennyben

– írta Tyson Fury.