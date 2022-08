Meghalt Stanley Kubrick hű társa

A szakma leginkább a legendás filmrendező jobbkezeként tartotta őt számon – írja a Metro.

Leon Vitali a Londoni Zene- és Színházművészeti Akadémiára, pályafutása elején számos tévésorozatban vendégszerepelt. A színész 1974-ben találkozott Stanley Kubrickkal, akivel azonnal összebarátkozott. Öt évvel később Stanley Kubrick elküldte a férfinak Stephen King A ragyogás című könyvének egy példányát, és megkérte, hogy vegyen részt a következő filmje forgatásán. Leon Vitali a Ragyogás (1980) című film forgatásán Stanley Kubrick személyi asszisztenseként vett részt.

Leon Vitali aztán újra összeállt Stanley Kubrickkal az Acéllövedék (1987) című film forgatása előtt, ahol szereplőválogatóként és rendezőasszisztensként is dolgozott. Tizenkét évvel később Leon Vitali ugyanezeket a posztokat töltötte be Stanley Kubrick utolsó filmjében (Tágra zárt szemek). A filmben a „divattervező Leon Vitali” felirat szerepel egy újságcikkben, amelyet Tom Cruise karaktere olvas.

It is with the greatest of sadness that we have to tell you that the mainstay of a vast number of Kubrick's films, Leon Vitali, passed away peacefully last night. Our thoughts are with his family and all that new and loved him.

26 July 1948 - 20 August 2022 pic.twitter.com/uE0Q1KvQi1