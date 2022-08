Egyre súlyosabb a helyzet az európai szállítások területén

Egyre inkább az jellemzi a szektort, hogy bár a piaci oldalon megnőtt a kereslet, tehát több fuvart rendelnek az emberek, a kínálat nem tudja ezzel felvenni a versenyt, ugyanis sem ember, sem pedig gép nincs, hogy eljuttassa a rakományt az egyik pontból a másikba.

Míg két évvel ezelőtt 75 ezer euróba került egy új kamion, addig ma ugyanezért a kamionért 100 ezer euró feletti összegeket is el lehet kérni. Emellett azonban azt is meg kell említeni, hogy egy három éve 75 ezer euróért vett új kamiont ma el lehet adni 50 ezer euróért – reális áron. Ez azért érdekes, mert a nagykönyv szerint a kamionok értékvesztése a 45 százalékot is eléri a három év alatt.

A gyártók a most megrendelt új kamionok szállítását általában 12-15 hónapra vállalják. A beszállítói nehézségek miatt az autógyárak nehezen tudnak pontos gyártási időpontokat adni, és ez a jövőbeni árazást is nehezíti. Nálunk, az Ivecónál szerződéses árgarancia van, de ez ma már nem jellemző a piacon, a versenytársaknál

– nyilatkozott a G7-nek Molnár Tamás, az Iveco teherautók forgalmazója, az Eco-Tech Vision Kft. ügyvezetője.

Emellett a kamiongyártás is azzal a problémával küzd, mint az összes többi szektor: nem jutnak el hozzá az alkatrészek a megfelelő ütemben. Jelenleg azért nem készülnek el megfelelő mennyiségben az áruk szállításához szükséges kamionok, mert akadozik a gyártásukhoz szükséges ellátási lánc.