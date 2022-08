Titokban csúcsfegyvereket ad az Egyesült Államok Ukrajnának?

Pénteken egy magas rangú Pentagon-tisztviselő azt mondta, hogy az Egyesült Államok egy ideje titokban nagy sebességű radarelhárító rakétákat szállít az ukránoknak, amelyeket radarrendszerek megcélzására használnak. Vasárnap a Yahoo! News azt állította, hogy a Krímben lévő orosz célpontok elleni közelmúltbeli támadások nem robbanóanyagot szállító különleges műveleti csapatoktól származnak – ahogy azt Ukrajna állítja –, a robbantások nagy hatótávolságú rakétacsapások eredményei voltak.

Ukrajnának azonban nincsenek olyan hatótávolságú rakétái, amelyekkel a krími Szaki légi támaszpontot meg lehetne támadni, legalábbis nem azokkal a rakétákkal, amelyeket Amerika és partnerei állításuk szerint nyilvánosan átadtak Kijevnek.

Az egyik lehetőség az, hogy az Egyesült Államok titokban elküldte Ukrajnának a hadsereg taktikai rakétarendszerét, az ATACMS-t (Army Tactical Missile System). Ha ez igaz, akkor ez ellentétes lenne azzal, amit a kormányzat nyilvánosan mondott. Júliusban Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó az Aspen Security Forumon azt mondta, hogy ezeknek a rakétáknak Ukrajnába küldése tovább provokálná Oroszországot, és potenciálisan kirobbantaná a harmadik világháborút.

Excaliburokat is tartalmazott az augusztusi fegyvercsomag?

Az augusztus 19-i fegyvercsomag Excalibur kiterjesztett hatótávolságú, irányított tüzérségi lövedékeket is tartalmazhatott, még ha a kormányzat nem is jelentette ezt be nyilvánosan – írja a Politico. Ráadásul egy dokumentum, amelyet a kormányzat pénteken küldött a törvényhozóknak, és amelyet a NatSec Daily vett észre, felsorolja, hogy mi volt a legutóbbi 775 millió dolláros csomagban, megjegyezve, hogy ami Ukrajnába megy, „az nem korlátozódik arra, ami az értesítésben szerepel”.

A kormányzat egyetlen tagja sem erősítette meg, és még csak nem is utalt arra, hogy titkos fegyverszállítmányok érkeztek volna Ukrajnába. Ha mégis, akkor is kicsi az esélye, hogy megosztanának a Politicóval egy titkos döntést.

Örvendetes, hogy a kormányzat a jelek szerint kevesebbet beszél és többet tesz a fegyverszállítások tekintetében. Ez azért jó, mert ez elbizonytalanítja az oroszokat azzal kapcsolatban, hogy mit teszünk

– mondta Tom Karako, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának munkatársa. A suttogások arról, hogy Washington több fegyvert ad Ukrajnának, mint amennyit elárul, egyre csak erősödnek – írja az amerikai lap.

(Borítókép: Egy leégett épület Sziverszk Donyeck régióban 2022. augusztus 20-án Ukrajnában. Fotó: Anatolii Stepanov / AFP)