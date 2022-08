Megközelítőleg a kétszeresére drágul szeptembertől kezdve a távfűtés Bécsben – jelentette be a fővárosi szolgáltató, a Wien Energie. A fűtés mellett az áramköltség is növekedhet, e téren azonban az osztrák kormány azt ígérte, hogy ősztől kezdve egy árstop szabhat gátat a drágulásnak.

A bécsi fogyasztókat a Wien Energie nemrég arról értesítette, hogy szeptembertől sokkal többet kell fizetniük az áramért és a fűtésért is. A Kronen Zeitung híradása szerint azonban a zavaros, adatokkal teletűzdelt tájékoztatás alapján nem egyértelmű, hogy pontosan mekkora is lesz a drágulás mértéke.

A távfűtést illetően – amely jelenleg az osztrák főváros körülbelül 440 ezer háztartásában van – valamelyest tisztázódott már a helyzet. Azzal kapcsolatban ugyanis a Wien Energie utóbb azt közölte, hogy

92 SZÁZALÉKOS DRÁGULÁSSAL KELL SZÁMOLNIUK A FOGYASZTÓKNAK.

Ez pedig a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy egy átlagos háztartásnak havonta 45 euróval (kb. 18 600 forint) kell majd többet fizetnie a távfűtésért.

Jön az osztrák rezsicsökkentés?

Ami az áramot illeti, a tekintetben a Wien Energie szóvivője közölte, hogy ha a kormány azon a téren bevezet egy árstopot, akkor az a fővárosi fogyasztókra is vonatkozni fog. Ezáltal arra utalt vissza, hogy Karl Nehammer osztrák kancellár kedden azt mondta:

legkésőbb idén októberben dönthetnek arról, hogy árstopot vezetnek be az áramszolgáltatásnál.

A kancellár azt ígérte, hogy még augusztusban kidolgozzák az erre vonatkozó tervezetet, és utána szeptemberben vagy októberben hivatalosan is döntést hoznak róla. Tirol és Alsó-Ausztria tartományokban már korábban is voltak ehhez hasonló intézkedések, és Nehammer szerint nagyjából azokhoz hasonló lépéseket szeretnének a közeljövőben állami szinten is megvalósítani.

Az osztrák kormánypárt tiroli elnöki, Anton Mattle ezzel összefüggésben azt javasolta a múlt héten, hogy a háztartások tavalyi éves összfogyasztásának 80 százalékára vonatkozóan vezessék be az árstopot (és ezzel érjék el azt, hogy a lakosság a fogyasztás csökkentésére is ösztökélve legyen még az alacsonyabb árak mellett is), valamint hogy az intézkedés legalább egy évig legyen érvényben.

