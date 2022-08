Életbe lépett a vízhasználati tilalom Londonban

Az átlag alatti csapadékmennyiség és a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok után kimerültek a vízkészletek Londonban és a Temze-völgyben, így szerdától vízhasználati tilalmat vezettek be a régióban.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Thames Water a hónap elején jelentette be a locsolási tilalmat Londonra és a Temze-völgy környéki területekre, miután közölte, hogy a tározók vízszintje a szokásosnál jóval alacsonyabb.

A hétvégéig összesen öt vízszolgáltató vezeti be a tilalmat

A Welsh Water, a Southern Water, a South East Water és a South West Water mellett a Yorkshire Water is tiltást vezetett be, augusztus 26-án pedig a Yorkshire Water is követi a példáját – ez azt jelenti, hogy a hét végéig legalább 29,4 millió ügyfélnek tilos lesz locsolni az Egyesült Királyságban. Az intézkedések ma reggel, augusztus 24-én éjfél után léptek hatályba, miután a vállalat közölte, hogy jelenleg „1885 óta a legszárazabb július” van, és a Temze vízszintje 17 éve nem volt ilyen alacsony.

A Thames Water 15 millió ügyfele nem használhatja többé a tömlőket autómosásra, kertek öntözésére, úszó- és pancsolómedencék feltöltésére és ablaktisztításra. Ez a Daily Mail szerint része azoknak az erőfeszítéseknek, amelyek célja, hogy a napi vízigényt harmadával – személyenként 150 literről 100 literre – csökkentsék.

A vízszolgáltatókat azonban az elmúlt hetekben több milliárd liter víz szivárgása miatt pazarlással vádolták, miközben 25 éve nem volt ilyen nagy a vízigény.