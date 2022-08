Új Guinness-rekord született, egyedül repülte körbe a Földet egy tizenéves pilóta

A 17 éves Mack Rutherford öt hónap alatt 52 országot járt be, utolsó útja a bulgáriai Szófiába vezetett. A fiú – aki brit szülők gyermekeként Belgiumban nőtt fel – Szudánban egy homokviharral is megküzdött és egy lakatlan csendes-óceáni szigeten is eltöltött egy éjszakát. Az útja Európán, Ázsián, Afrikán, az Egyesült Államokon és két óceánon keresztül vezetett – számolt be a BBC.

Erőfeszítései eredményeként két Guinness-rekordot is megdöntött: ő lett a legfiatalabb ember, aki egyedül repülte körbe a világot, valamint a legfiatalabb, aki mikrokönnyű repülőgéppel megkerülte a Földet. A tinédzser egy Shark típusú, nagy teljesítményű ultrakönnyű repülőgéppel tette meg az utat, amely óránként körülbelül 300 kilométeres utazósebességre képes.

Mack brit és belga állampolgársággal is rendelkezik, és élete nagy részét Belgiumban töltötte. Jelenleg a dorseti Sherborne magániskolában tanul. A fiúnak egyébként az apja, az anyja és a testvére is pilóta, a repülés öt generációra nyúlik vissza a családjában. Már hároméves kora óta pilóta akart lenni, engedélyét 15 évesen szerezte meg.

A bravúr teljesítése után a fiú arra biztatott mindenkit, hogy „kövessék az álmaikat, függetlenül attól, hogy hány évesek”.