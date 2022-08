Ha tényleg eddig tart a háború, az súlyos lesz

Hat hónap telt el a háborúból, de sem Ukrajna, sem pedig Oroszország nem áll készen arra, hogy az elszenvedett veszteségek ellenére befejezze a harcot. Ukrajna vissza akarja kapni megszállt területeit, Oroszország pedig továbbra is fájdalmat akar okozni nemcsak ellenfelének, hanem közvetve a nyugatnak is. A Kreml úgy véli, hogy a tél az ő malmukra hajthatja a vizet és áttörést hozhat – írja a brit lap.

Még egy évig elhúzódhat a háború

Egyre inkább úgy tűnik, hogy

a felek elvesztették lendületüket, egyre kimerültebbek a harctól,

azonban béketárgyalásokra azóta nem került sor, hogy Oroszország kegyetlen mészárlást végzett Kijevtől északra

A frontvonalon minimális a mozgás Liszicsanszk június végi eleste óta.

A Guardian jóslata szerint akár további egy évig is elhúzódhat a háború. Ukrajna ugyan szeretné visszafoglalni a Dnyeper folyótól nyugatra fekvő Herszon városát, de a lap információi szerint az ukrán kormány egyik magasrangú képviselője elismerte, hogy nincs elég kapacitásuk ahhoz, hogy visszaszorítsák az orosz erőket.

Kijev stratégiáját a nagy hatótávolságú rakétatámadásokra és a különleges erők merész rajtaütéseire helyezte át a mélyen a frontvonal mögött lévő orosz támaszpontok ellen.

Ukrajna elnökének kulcsfontosságú tanácsadója, Mihajlo Podoljak szerint a céljuk az lenne, hogy káoszt teremtsenek az orosz hadseregen belül, és bár ez tompítja a megszállók hatékonyságát, nem valószínű, hogy az oroszok összeomlanak és önként feladják Herszont, ahogy azt egyes ukrán tisztviselők remélik.

Oroszország továbbra is támadna, de megfontoltabban

Oroszország terve változatlan a fronton: tömeges tüzérségi támadások, valamint a városok és a települések lerombolása. Az elemzés szerint ezt részben azért teszi, mert ez a hatékony, részben pedig azért, hogy

minimalizálja a veszteségeit, mivel egyes nyugati becslések szerint eddig 15 ezer orosz katona halt meg a háborúban.

Hasonló stratégiát folytatnak a donbászi régióban, Bakhmut környékén is, de az előrehaladásuk lassú, részben azért, mert bizonyos egységeiket át kellett csoportosítaniuk Herszon megerősítésére.

A Kreml talán nem érte el azt, amit a háború kezdetén remélt, de Oroszország most nagy kiterjedésű ukrán területeket tart irányítása alatt a keleti és déli részeken, a tél közeledtével pedig valószínűleg arra összpontosíthatnak, hogy megszilárdítsák, amijük van.

A tél kulcsszerepe

A tél mindkét fél stratégiai gondolkodásában fontos szerepet játszhat be. Ukrajna már most is aggódik a humanitárius kérdések miatt, mert Donyeck tartományban és más frontterületeken sincs gázfűtés a lakóházakban. Egy humanitárius tisztviselő azt jósolta, hogy télen újabb migrációs hullám indulhat meg, ami akár kétmillió ember Lengyelországba vándorlását is eredményezheti.

Az oroszok lehetőséget látnak a hidegebb időjárás eljövetelében. Ukrajna már most attól fél, hogy Oroszország célba veszi az energiahálózatát, ami még súlyosabbá teszi a fűtési dilemmát, és egyszerűen ellehetetleníti a zaporizzsjai atomerőmű működését.

A nyugat szerepe

A nyugat ugyan folyamatos támogatásokkal segíti Ukrajna háborús tevékenységét, eddig még soha nem biztosított elegendő fegyveres támogatást, például vadászgépeket, amelyek lehetővé tették volna Kijev számára, hogy visszaszorítsa az orosz csapatokat.

A politikusok arról beszélnek, hogy Oroszországot a háború előtti határokhoz kell kényszeríteni, de nem biztosítanak ehhez elegendő támogatást – írja az elemzés.

Ugyanakkor Ukrajna humanitárius szükséglete egyre csak nő, hiszen közel sem lesz elegendő pénze az újjáépítésre. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült embereknek gyakran iskolákban, óvodákban, vagy átmeneti szállásokon kell élniük, ahol huzamosabb ideig nem lehet tartózkodni. Az elemzés szerint Ukrajnának havi 5 milliárd dollár költségvetési hiánya van, a segélyezés és az újjáépítés pedig ennek a sokszorosát teheti majd ki.

(Borítókép: Kyodo News / Getty Images)