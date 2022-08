Hamran István szlovák országos rendőrfőnök: a magyaroktól is támadásokat kapok

A rendőri pályát 1999-ben, Komáromban kezdő Hamran István a hatalommal való visszaéléssel és igazságügyi eljárás akadályozásával gyanúsított Peter Kovarík távozása után lett megbízott rendőrfőkapitány Szlovákiában, majd idén áprilisban véglegesítették a poszton. A Lynx Commando nevű, terrorelhárításra szakosodott különleges egység parancsnokaként ismertséget szerző országos rendőrfőnök a Napunk komáromi beszélgetőestjének volt a vendége a Révben, ahol gyökereiről, magyarságáról, rendőri pályájáról és fontosabb politikai ügyekről is beszélt.

Hamran István közrendőrként kezdett Komáromban, ahol elmondása szerint a maffia módszerei a korábbiakhoz és Dunaszerdahelyhez képest szofisztikáltabbak voltak, korántsem a nyers erő uralkodott, inkább a fehérgalléros bűnözés virágzott.

Tarthatatlannak nevezte azt is, ahogy egyes ellenzéki politikusok – többek között Robert Fico is – „támadják a Nemzeti Nyomozóiroda nyomozótisztjeit”. Megígérte, hogy kiáll a tisztességesen dolgozó rendőrök mellett és nem engedi a politikusoknak, hogy irányítsák őt.

Már nem tudja komolyan venni Ficót

Hamran István elismerte, hogy országos rendőrfőkapitányként rengeteg támadás éri, és nemcsak a szlovákok, hanem a magyar emberek részéről is, valamint bírálta Robert Fico korábbi miniszterelnököt. „Nekem teljesen egyértelmű volt, mit követelt a nép, mikor Fico megbukott. Ott voltam az utcán, láttam, mi zajlott ott. Az emberek jogállamot követeltek. Számomra a jogállam az, mikor az állam elismeri és be is tartja a nemzetközi és hazai jogot, és a működését is teljes mértékben ennek rendeli alá. Ez alapkövetelmény az Európai Unióban.“

Robert Fico az elmúlt időszakban nem kímélte Hamrant, sokszor személyeskedő megjegyzéseket is tett rá és urizálással vádolta. „Nem tudom már őt komolyan venni. Megnéztem néhány sajtótájékoztatóját, és nemrégiben jártam az egyik televízióban egy interjún, ahol elárulták nekem, hogy Ficót már nem is adják élőben, mert néha olyanokat mond, amiket nem ildomos lehozni. Körbe-körbe ugyanazokkal a vádakkal támadja a nyomozótiszteket, és ha ez így folytatódik, védekeznünk kell, ez így nem maradhat” – jellemezte a helyzetet az országos rendőrfőkapitány.

Hamran elmondta: Robert Fico nemcsak a rendőröket, hanem az ügyészeket is támadja, a bírósági döntéseket pedig kétségbe vonja.

Ha megkérdőjelezzük a bírósági döntéseket egy 21. századi, európai, demokratikus országban, akkor nem beszélhetünk jogállamról. Egy jogállamban elképzelhetetlen, hogy egy volt miniszterelnök megkérdőjelezze a bírósági döntést.

Kitért arra is, hogy szerinte Szlovákiában nemcsak megkérdőjelezik a nyomozótisztek szakmai képességeit, hanem megfélemlítik őket és eljárásokat is indítanak ellenük. Többen közülük előzetes letartóztatásban voltak.

A Kuciak-gyilkosságról

A beszélgetőesten téma volt Jan Kuciak oknyomozó újságíró és barátnőjének 2018-as nagymácsédi meggyilkolása is. Kuciak főleg adócsalások feltárásával foglalkozott, köztük az akkor a miniszterelnöki posztot betöltő Robert Fico pártjához, a Smerhez köthető emberek ügyeivel. Az újságíró halála előtt egy olyan anyagon dolgozott, amely rávilágított az olasz maffia és a szlovák politikai és gazdasági elit közti összefonódásokra. Jan Kuciak meggyilkolása lavinát indított el Szlovákiában, amibe belebukott az akkori kormány és Fico.

„A civilizált Európai Unióban ez a második ilyen eset volt. Sajnos nálunk, ebben az országban történt az egyik” – emlékezett vissza a történtekre Hamran István.

„Tényleg a magyarok támadnak engem a legjobban?”

Hamran a beszélgetésben jelezte, számára nagyon fontos volt, hogy elfogadtassa magát a szlovákokkal, megtanulta a nyelvet, igyekezett alkalmazkodni és jól beilleszkedni, ami szerinte sikerült is, mert nagyon sokan megkedvelték a kollégái és beosztottjai közül, ugyanakkor nem leplezte, csalódások is érték: „Komáromi vagyok, itt születtem, itt tanultam. Én vagyok az első magyar nemzetiségű, aki ilyen magas beosztásba került a szlovák rendőrségnél. Akkor sem volt magyar országos rendőrparancsnok, amikor magyar pártok voltak a szlovák kormányban. Bíztam abban, hogy ha már valakik beállnak mögém, legalább a magyarok."

A teljes beszélgetés itt nézhető meg.