Rendőrök teljesítették a 100 éves asszony bakancslistás kívánságát

Az ausztrál rendőrség a születésnapján tartóztatott le egy 100 éves asszonyt, aki nagyon örült ennek, mert így teljesült élete egyik nagy kívánsága.

Az egykori ápolónő, Jean Bicketon sosem keveredett összetűzésbe a hatóságokkal, de tudni akarta, milyen érzés, amikor az ember kezén kattan a bilincs. Miközben az asszony az idősek otthonában ünnepelte a születésnapját, három fiatal rendőrtiszt észrevétlenül besurrant az épületbe, majd teljesítették az ünnepelt kívánságát.

A hölgy nem tanúsított ellenállást, saját bevallása szerint nagyon örült a különleges meglepetésnek, úgy nyilatkozott, hogy ez volt az egyik legjobb szülinapja az életében, írja a Blikk.

#shorts #news #Australia



Jean Bicketon, was arrested by Victoria Police as she turned 100. You could think it's unjust. But wait a moment, Bicketon says its her best birthday experience ever because getting arrested is on her bucket list and thanked the cops for the fake arrest pic.twitter.com/r5nmrVIF4p