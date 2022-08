Dél-Korea és Lengyelország közös fegyverkezési szerződést írt alá

Két dél-koreai vállalat közel hatmilliárd dollár értékben kötött szerződést Lengyelországgal különböző tankok és tarackok exportjára – közölte szombaton a szöuli fegyverbeszerzési ügynökség, miután Varsó beleegyezett a fegyverimport felgyorsításába. Az ok feltehetően az egyre növekvő feszültség Oroszországgal – írja a Reuters.

A szerződést pénteken írták alá Lengyelországban: a megállapodás Dél-Korea egyik, valaha volt legnagyobb fegyverüzlete, amelyet a múlt hónapban kötött Lengyelországgal. Az európai ország azért döntött a fegyverbeszerzés mellett, mert az ukrajnai invázió tükrében meg akarta erősíteni a saját hadseregét.

A Hyundai Rotem Co. K2 Black Panther tankokat, a Hanwha Defense, a Hanwha Corp védelmi egysége pedig K9 önjáró tarackokat küld Lengyelországba – tudatta a Védelmi Beszerzési Program Igazgatósága.

Mivel a védelmi export több szempontból is rendkívül fontos: ilyen a fegyverrendszerek megosztása, a kölcsönös logisztikai támogatás, illetve a biztonsági szövetségek megerősítése is, ezért az exportmegállapodás várhatóan hozzájárul az európai országokkal való szolidaritás kiépítéséhez és a biztonsági lépések kiterjesztésére tett erőfeszítéseinkhez is