Rothschildnak adta ki magát az ukrán nő, így jutott be Donald Trump floridai birtokára

Egy új amerikai jelentés szerint az ukrán származású nő azt állította magáról, hogy a híres európai zsidó bankárdinasztia, a Rothschild család tagja – ennek jutott el egészen az egykori amerikai elnök, Donald Trump floridai Mar-a-Lago birtokára, ahol több magas rangú republikánus tisztviselővel is találkozott – írta meg a New York Post.

A szóban forgó nő a 33 éves Inna Jascsisin, Anna de Rothschild hamis személyazonosságával, valamint egy drága Rolex karórával és egy új Mercedes Benz AMG G63-as autóval érkezett Mar-a-Lagóba

– írja a The Pittsburgh Post-Gazette és a Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) jelentése. Inna Jascsisin egy harminchárom éves orosz anyanyelvű nő, aki Ukrajnában született, majd később vándorolt be az Egyesült Államokba.

Az ukrán származású nő két jótékonysági szervezettel hozható összefüggésbe, a miami United Hearts of Mercyvel, valamint az Ambit Energy-vel: mindkét vállalatot csalással gyanúsították. Inna Jascsisin ellen jelenleg Kanadában és az Egyesült Államokban is folyik egy nyomozás – írja az OCCRP.

Jelenleg az FBI birtokában vannak azok a hamis kanadai és amerikai útlevelek, amelyeken Anna de Rothschildként tünteti fel saját magát. Inna Jascsisin ennek ellenére ártatlannak vallotta magát, mint mondja, ő csak egy áldozat ebben a történetben, akit egy korábbi üzleti partnere vert át.

Ez mind hamisítvány, és semmi sem történt

– nyilatkozta a nő a Pittsburgh Post-Gazette szerint. 2021 májusában azonban több olyan fotó is készült, amelyeken Inna Jascsisin látható Donald Trump illetve más befolyásos republikánus politikus társaságában a Mar-a-Lago területén. Most azonban a fotókról is azt állítja, hogy mind hamisítvány. Állítólag a Trumpot támogató Elchanan „Elki” Adamker volt az, aki meghívta őt Mar-a-Lagóba.

Mindig azt hittük, hogy a nagyapjának van pénze, és hogy ő egy oligarcha

– magyarázta Paul Barton ingatlanfejlesztő az OCCPR értesülései szerint. A legfontosabb kérdés azonban talán mégis az, hogy hogyan volt képes valaki hamis személyazonossággal bejutni Donald Trump floridai birtokára.