Nagykövetet delegál az Egyesült Államok az Északi sarkvidékre

A BBC szerint az amerikai kormány többek közt amiatt dönthetett a kinevezésről, mivel az Északi sarkvidéken egyre aktívabbak az oroszok . A NATO főtitkára, Jens Stoltenberg épp pénteken beszélt arról, hogy számukra is kihívást jelent az oroszok tevékenysége.

Az oroszok mellett még hat másik állam – Kanada, Izland, Norvégia, Svédország, Finnország és Dánia – rendelkezik érdekeltségekkel a sarkvidék térségében.

A régióért felelős amerikai nagykövet feladata lesz az ezekkel az államokkal, továbbá a helyi bennszülött csoportokkal és az ott érdekelt vállalkozásokkal való kapcsolattartás. ezen kívül az új tisztségviselő átvesz minden olyan feladatkört, amely jelenleg még az Egyesült Államok sarkvidéki koordinátorának (U.S. Coordinator for the Arctic Region) a hatáskörébe tartozik.

Anthony Blinken amerikai külügyminiszter ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: az Egyesült Államok számára „stratégiai fontossággal” bír, hogy a régióban fennmaradjon a béke és a stabilitás. Hozzátette: hamarosan bejelentik, hogy kit jelölnek a tisztségre, és azt követően a szenátus dönt majd az illető hivatalos kinevezéséről.

Lisa Murkowski alaszkai republikánus szenátor üdvözölte a kinevezésről szóló hírt, hozzáfűzve azt is, hogy a régióban érdekelt hatalmak közül már csak az Egyesült Államoknak a sarkvidéki képviseletért felelős nagykövete.

(Borítókép: Mario Tama / Getty Images)