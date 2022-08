Videón az emberek között, pórázon sétáltatott aligátor

Wally, az aligátor Joie Henney házi kedvence. A nő hüllőmentéssel foglalkozik, elmondása szerint harminc éve dolgozik aligátorokkal, jól ismeri őket. A járókelők által készített videókon látható, ahogy a pórázon sétáltatott aligátor nyugodtan viselkedik az emberek közelében, és egy ponton hasra fekszik egy pocsolyában, hogy lehűtse magát.

A girl walked through with an alligator on a leash at a park in Philadelphia, according to the Philly Voice, and the alligator is an emotional-support animal named Wally that was adopted back in 2016 pic.twitter.com/2NMlI8qUvc

Wally gazdája több közösségimédia-fiókot is vezet, amelyeken dokumentálja szeretett aligátora életét közeli barátja, Mary Johnson és gyermekei segítségével.

