A globális gazdasági hanyatlás a Huaweire is hatással lesz

Egy kiszivárgott belső feljegyzés szerint a Huawei vezérigazgatója azt közölte munkatársaival, hogy „a hideget mindenki meg fogja érezni”, a vállalatnak a túlzott optimizmus helyett 2023-ig vagy akár 2025-ig a minőségi túlélést kell megcéloznia, aminek egyik módja a biztos cashflow és a terjeszkedés.

A következő évtized a történelem fájdalmas időszaka lesz, ugyanis a globális gazdaság további hanyatlásával kell szembenéznünk

– mondta Zsen, aki ennek okaként a járványt, majd az ukrajnai háború miatti amerikai szankciókat nevezte meg, ami hátrányosan hat egyes kínai üzletekre.

Kína gazdasága a járványügyi korlátozások, az ingatlanpiaci válság és a nemzetközi kapcsolatok zuhanása miatt idén várhatóan nem éri el az 5,5 százalékos növekedési célt. A Huawei bevételei is csökkentek 2022 első negyedévében 14 százalékkal, és harmadannyi (4,3 százalékos) profitot könyveltek el, mint tavaly ilyenkor.

Zsen Cseng-fej kijelentését a kínai közösségi oldalon 100 milliónál is többen osztották meg. A The Guardian szakértői szerint azért is érdemes a szavaira figyelni, mert ő Kína egyik legbefolyásosabb embere, aki azon kevesek közé tartozik, akik a kommunista országban szabadabban beszélhetnek. A Trivium China elemzője, Linghao Bao ugyanakkor kiemelte: teljesen észszerű, ha egy gazdasági válság közepette még a jól működő vállalatok is visszafogják a kiadásaikat.

Ha egy olyan nagy ember, mint Zsen, beismeri, hogy az amerikai szankciók a Huaweire nézve is következményekkel járnak, az azt jelzi szélesebb értelemben, hogy Kína gazdasága is sebezhető

– értékelte Steve Tsang politológus, a londoni székhelyű kínai SOAS Egyetem és Intézet igazgatója.