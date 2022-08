Hága mentességet kér, mert csak az oroszoktól tud télre gázt beszerezni

Nemrégiben a város egyik tanácsnoka levélben fordult a városvezetéshez. Ebben Saskia Bruines arról tájékoztatta a testületet, hogy a júniusban és júliusban meghirdetett tender az alternatív gázszállításra eredménytelen volt. Éppen ezért Hága az Európai Bizottsághoz fordul, és kéri az Oroszországra kivetett szankciók alóli átmeneti mentességet, mert képtelen lesz földgázt beszerezni a téli időszakra a városnak.

Az ötödik uniós szankciós csomag ugyanis azt írja elő a tagállami kormányoknak és szervezeteknek, hogy legkésőbb október 10-ig szüntessenek meg mindenféle hivatalos kapcsolatot és szerződést az orosz vállalatokkal.

Az arra hivatott hatóságok azonban átmeneti és korlátozott mentességet adhatnak, ha a szankciók okozta nehézségek legküzdésére nincs más megoldás

– írja a Euronews.

A tanácsnok ugyanakkor levelében felhívta a figyelmet, hogy a város jelenleg is tárgyalásokat folytat potenciális szállítókkal, azonban azok csak 2023 januárjától vállalják a gázellátás biztosítását. Tehát most elsősorban az október 10. és január 1. közötti időszak gázellátásának megoldásához kérnek mentességet, amit reményeik szerint meg is kapnak Brüsszeltől.

A levélben arra is figyelmeztetett, hogy az alternatív csatornákon beszerzett gáz majd jóval többe kerül, mint amennyit most fizetnek érte, azonban a roppant érzékeny piac miatt azt nem tudta megjósolni, hogy mennyivel drágulna a földgáz.

Hollandia harmadik legnagyobb városának jelenleg a Gazprom orosz energiaóriással van érvényes szerződése földgázszállításra, így az átmeneti mentesség esetén Hága a nemzetközi szankciók ellenére is a Gazpromtól kapná a fűtőanyagot.

Ezek után a város egyik kiemelt célja, hogy megszabaduljon a földgázfüggéstől, és minimálisra csökkentse a felhasználást, illetve idővel teljesen megszabaduljon eddigi földgázigényétől.

(Borítókép: Nemzeti zászlók láthatók a Passage bevásárlóközpontban Hágában. Fotó: Hendrik Osula / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)