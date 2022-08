Fegyverropogásra ébredt hajnalban az iraki főváros. A helyzet nem oldódott meg éjszaka, asz-Szadr hívei továbbra is a bagdadi utcákon vonulnak, és összecsapnak a megfékezésükre kivezényelt katonákkal.

Az INA állami hírügynökség késő este jelentette, hogy a hitszónok asz-Szadr éhségsztrájkot hirdetett, míg véget ér az erőszak és a fegyverhasználat. Az iraki védelmi erők hétfő délután bejelentették, hogy helyi idő szerint este 7 órától az egész országra érvényes kijárási tilalmat vezetnek be, határozatlan ideig. Az ország déli részén több síita többségű tartományban is hasonló zavargások törtek ki.

A tiltakozások azután kezdődtek, hogy Muktada asz-Szadr iraki síita vezető hétfőn bejelentette lemondását. Támogatói – akik a múlt hónapban már megrohamozták a parlamentet, majd többhetes ülősztrájkot tartottak az épületnél – erre reagálva hétfőn több kormányépületet is megostromoltak a fővárosban, és nemcsak a rendőrökkel, de az Irán által támogatott politikai csoportokkal is összecsaptak a bagdadi kormányzati negyedben. A hitszónok hívei végül betörtek a miniszterelnöki hivatal épületébe is.

Kedd reggelre már mintegy 30 ember vesztette életét. A Zöld Zónában folyó utcai harcokban további 270 ember sebesült meg. Az al-Hadasz és al-Arabíja arab televíziók tudósítása szerint heves összecsapások vannak a kormányzati negyedben. Úgy tudni, hogy a szövetségi rendőrség vezetője is lőtt sebet kapott, illetve két iraki katonát is megöltek.

Miért most robbantak ki a zavargások?

Egy belpolitikai patthelyzet miatt a befolyásos hitszónok Twitteren küldött üzenetében azzal indokolta távozását a politikai életből, hogy a vele rivalizáló másik siíta mozgalom, az Irán-barát Koordinációs Keret nem volt hajlandó elfogadni reformjavaslatait. Azt írta, döntése végleges, mert a kialakult belpolitikai helyzetet megoldhatatlannak látja. Azt nem fejtette ki bővebben, hogy pártirodáját bezárja-e, de jelezte, hogy mozgalma által irányított egyes vallási és kulturális intézmények nyitva maradnak.

A síita hitszónok széles körű támogatásnak örvend Irakban, ugyanis elutasította mind az amerikai, mind az iráni beavatkozást az ország belpolitikájába. Azt mondta, szerinte senkinek nem szabadna hivatalt vállalnia azok közül, akik Irak 2003-as amerikai megszállása óta hatalmon voltak.

Végül Muktada asz-Szadr júniusban visszavonta képviselőit az iraki parlamentből, miután nem sikerült számára elfogadható kormányt alakítani. Július végétől hívei elfoglalták a parlamentet, és a kormányzati épületek közelében is folyamatosan tüntetnek, akadályozva az új elnök és miniszterelnök megválasztását. A két síita mozgalom között kialakult nézeteltérés eredményeként Irakot a 2021 őszén megtartott parlamenti választás óta ügyvezető miniszterelnök irányítja, mert a két mozgalomnak nem sikerült megegyezni sem az új kormányfő, sem az új államfő személyéről.

A több hónapnyi bizonytalanság és a pártok hatalomért folyó harca egyaránt erősítette a növekvő politikai instabilitást az országban, a hétfői ráadásul asz-Szadrnak nem az első visszalépése: a hitszónok többször is így reagált, amikor a politikai egyeztetések eredményei nem neki kedveztek – írta az AP. Sokan emiatt hétfőn bejelentett döntését is blöffnek tartják, azonban félő, hogy a helyzet feszültségének fokozódása még nagyobb politikai válsághoz vezethet.

Határzár, repülési és utazási stop

Irán máris lezárta az Irakkal közös szárazföldi határát a Bagdadban kirobbant zavargások miatt, és leállította az arab országba irányuló légi közlekedést is. Az iráni állami televízió a bejelentésben egyúttal felszólította az irániakat, köztük az iraki iszlám szent helyekre igyekvő síita hívőket is, hogy egyelőre ne utazzanak a szomszédos országba.

Az emírségekbeli Emirates légitársaság felfüggesztette Bagdadba tartó járatait, a cég részéről hozzátették, hogy „figyelemmel követik a helyzetet”. Előző nap Kuvait is utazási figyelmeztetést adott ki Irakra.

(Borítókép: Muktada asz-Szadr radikális iraki síita hitszónok hívei betörnek a miniszterelnöki hivatal épületébe Bagdadban 2022. augusztus 29-én. Fotó: Ahmed Dzsalil MTI / EPA)