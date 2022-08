Bírságot kapott a Szerb Posta, amiért titkolózott a magyar levélszavazatokkal kapcsolatban

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, az áprilisi országgyűlési választás alkalmával több vajdasági településről is jelezték, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség aktivistái kézbesítik azokat a szavazási levélcsomagokat, amelyek segítségével a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, határon túli magyar választók is szavazhatnak.

A szerbiai közérdekű adatok biztosa most harmincezer dínár bírságot állapított meg, amelyet a Szerb Posta közérdekű adatokért felelős illetékesének kell megtérítenie. A vád szerint ugyanis nem a kellő módon és időben teljesítette a Szabad Magyar Szó vajdasági hírportál magyarországi választásokhoz kapcsolódó közérdekű adatigénylését.

A hírportál az adatigénylés segítségével szerette volna megtudni, hogy kivel kötötte a Szerb Posta azt a szerződést, amelynek keretein belül kézbesítették a magyarországi választási levélcsomagokat. Először megtagadták a szerződés kiadását, majd – miután a közérdekű adatok biztosa vizsgálni kezdte az ügyet – mégis teljesítették a kérést.

Ennek köszönhetően derült ki végül, hogy a Szerb Posta a Concordia Miniritatis Hungaricae szervezettel kötött szerződést: levelenként kettő, összesen körülbelül 160 ezer dinárt (körülbelül 1360 eurót) kapott a Fideszhez sok szálon kötődő iroda a szerb postától a szavazatok begyűjtéséért.

A szóban forgó hivatalnok elismerte a mulasztását, és befizette a kiszabott büntetés felét – így a másik felét a jogszabályok értelmében elengedték – írja a Szabad Magyar Szó.