150 ezer darab paradicsom ömlött ki az egyik kaliforniai autópályára

A kaliforniai Interstate 80-as autópályán egy körülbelül 60 méter hosszú útszakaszt a hétfői baleset után teljesen elöntött a paradicsom, amint az egy videóban is látható.

Az incidens után több másik baleset is történt még, mivel az út nagyon csúszóssá vált. Legalább hét jármű összeütközött, aminek következtében három ember kisebb sérüléseket szenvedett, egy negyediket viszont kórházba kellett szállítani lábtöréssel.

Emiatt végül az útszakaszt lezárta a rendőrség. Az egyik rendőr azt mondta a The New York Timesnak nyilatkozva, hogy az aszfalt a zöldség miatt olyan csúszós lett, mint amilyenek télen a fagyott utak szoktak lenni.

Egy takarítóbrigád több órán át dolgozott a helyszínen, mire eltakarították a sok paradicsomot, azután az út ismét megnyílt a forgalom számára – írta a BBC, megjegyezve azt is, hogy Kaliforniában termelik meg az Egyesült Államok paradicsomfogyasztásának több mint 90 százalékát, valamint a világ paradicsomfogyasztásának közel a felét is (erről írtunk már egy korábbi cikkünkben is).