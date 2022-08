Újabb feszültséget szülhet Tajvanon az ismételt amerikai látogatás

A politikus háromnapos látogatása alkalmával találkozik Tsai Ing-wen tajvani elnökkel, Joseph Wu külügyminiszterrel, illetve részt vesz egy amerikai üzleti napon is. Azt is tervezi, hogy a félvezetőipar cégeit és azokat az egyetemeket is meglátogatja, amelyek ezen a területen kínálnak oktatást – írja a TASZSZ.

Egyes megfigyelők úgy vélik, hogy a republikánus politikus utazása tovább fogja fokozni a Peking és Washington közti feszültséget, amely a különböző amerikai delegációk utóbbi időben tett látogatásai miatt pattant ki.

Nancy Pelosi, az Egyesült Államok házelnöke augusztus elején tett látogatást a szigeten: ez Peking heves tiltakozását váltotta ki, sőt, mi több, napokig tartó hadgyakorlatokat is eredményezett Tajvan körül. Augusztus közepén pedig Edward Markey amerikai szenátor látogatott a szigetre egy kongresszusi delegáció élén.

Az ő látogatását Indiana kormányzója, Eric Holcomb és Marsha Blackburn, az Egyesült Államok tennessee-i szenátorának vizitje követte. Kína szerint ezek a látogatások egyértelmű provokációk, és a belügyeibe való beavatkozásnak tekinti. Vasárnap először haladtak át amerikai hadihajók a Tajvani-szoroson a kínai hadgyakorlat óta.