Vészhelyzetet hirdettek az Egyesült Államokban, nagy a baj

Michigan és Arkansas államokban a vihar három ember életébe került, szélvihar tépett le elektromos vezetékeket, ami miatt otthonok és üzemek ezreiben nem volt áram, több iskolában pedig elmaradt az oktatás.

A michigani Monroe városában egy 14 éves lányt egy leszakadt villanyvezetékből ért halálos áramütés házuk udvarán. Detroit közelében két kisgyereket is áramütéssel vittek kórházba, miután megfogtak egy leszakadt vezetéket.

Mississippiben Tate Reeves kormányzó bejelentette, hogy az állam fővárosában, Jacksonban nincs megbízható vízszolgáltatás, a tisztítólétesítmény hibája miatt túlságosan alacsony a víznyomás, próbálnak olyan vállalkozót találni, aki el tudja végezni a munkát.

A state of emergency has been declared in Jackson, Mississippi, after flooding severely damaged a water treatment plant — leaving nearly 200,000 residents without safe water to drink, fight fires or even flush toilets for the foreseeable future. https://t.co/o2QL6eIGHf pic.twitter.com/pscHIV3ZjM