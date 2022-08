Gyilkos vihar: agyonütötte a jégeső a kisbabát

Világszerte feje tetejére állt az időjárás. Most éppen Katalóniában tombolnak viharok, szerda hajnalban Girona környékére csapott le akkora jégeső, hogy a 11 centiméter átmérőjű jégdarabok agyonütöttek egy 20 hónapos csecsemőt. Délutánra hasonló erejű szélvihart és jégesőt jósolnak.

Borzalmas erejű vihar csapott le szerda hajnalban Katalóniára. A 90 kilométer per órás széllökésekkel kísért vihart jégeső súlyosbította, soha nem látott méretű jégdarabok hullottak az égből. Az egyik, 11 centiméter átmérőjű jégdarab a Gironához tartozó Bisbal d’Empordában eltalált egy húsz hónapos kisbabát, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt. Íme a rettenetes károkat okozó jégeső:

#pedregada

Imatge de la pedregada a la Bisbal d'Empordà. pic.twitter.com/VPcZpSY6hl — El Temps - LES NOTICIES D'EN SERGI ALARCON (@ElTempsNoticies) August 30, 2022

Egy másik videó a jégviharról, amely súlyos anyagi károkat okozott, továbbá 28 személyt kórházban ápolnak különböző sérülésekkel.

A jégeső autók szélvédőjét törte be, sőt háztetőket is beszakított. Íme a műholdtérkép a vihar vonulásáról, amely a felvétel tanúsága szerint a Baleár-szigeteket, tehát Mallorcát és Ibizát is elérte:

S'atansen pel sud-oest algunes precipitacions en general febles i disperses que podran afectar a les comarques sobretot del terç sud de Catalunya les immediates hores. Les podeu seguir aquí: https://t.co/3131DbOFFw pic.twitter.com/uSLJfaWBjX — Meteocat (@meteocat) August 31, 2022

Szerda délutánra további viharok várhatók Katalóniában, most már Tarragona térségében.

(Borítókép: Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency / Getty Images)