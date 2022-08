Ferenc pápa: Aggódom, beszélni kell róla!

Aggodalommal töltenek el az elmúlt napok erőszakos eseményei. Felszólítom a híveket, hogy imádkozzanak együtt Irak népéért – írta ki Twitterre a katolikus egyházfő az iraki fejleményekkel kapcsolatban.

I am following with concern the violent events in Baghdad in recent days. Let us #PrayTogether for the people of Iraq. Dialogue and fraternity are the best way to face the current difficulties and reach peaceful living together.