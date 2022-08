Ozzy Osbourne: Akkor is lesz még egy turném, ha meghalok a színpadon

Nagyinterjút adott Ozzy Osbourne a The Guardiannek, amelyben elmondta: nincs jó állapotban, betegséggel küzd, de ennek ellenére mindenképp szeretne még egy utolsó, nagy turnét.

Az interjúban a „Sötétség Hercege” arról beszélt, hogy Parkinson-kórral küzd, a nyakát a nyár elején műteni kellett (még egy 2019-es esése miatt), a jobb kezén két staphilococcus-fertőzés van, mindezek mellett pedig még „depresszióval, vérrögökkel és bénító idegfájdalommal is küzd”.

Ozzy Osbourne szerint ezek miatt még a vécére is nehezére esik kimenni, de ennek ellenére augusztus 8-án sikerült legalább egy rövid fellépést összehoznia egy nagyszabású rendezvényen, a Commonwealth Gamesen szülővárosában, Birminghamben. Az idős rockzenész mindössze két dal elejéig ment fel a színpadra, de a tömeg hatalmas üdvrivalgással fogadta – és saját bevallása szerint ő maga is visszanyerte a hitét.

Három vagy négy évvel ezelőtt léptem fel utoljára. Eddig azt hittem, hogy sose fog ismét megtörténni, de ezután a show után most megint van bennem némi remény

– mondta az interjúban a rockzenész.

Ozzy Osbourne feleségével együtt – aki szintén jelen volt az interjúnál – később azt is kifejtette, hogy a férfi nyakát miért kellett ismét műteni (2019-ben ez már egyszer megtörtént): meglazultak azok a csavarok, amelyeket az előző beavatkozásnál beültettek, és ez szörnyű fájdalmat okozott az idegeknél, amint azt a zenész is elmondta.

Olyan rossz volt, hogy egy ponton már azt gondoltam magamban: »Istenem, kérlek, ne engedd, hogy holnap reggel felébredjek«. Ki**szott nagy szenvedés volt

– vallotta be, majd utána a Parkinson-kórról is beszélt. Azt mondta: az orvosok szerint ő még egy enyhébb lefolyású betegségben szenved, de még így is nehezére esik az, hogy járjon. „Úgy érzed, mintha megemelnéd a lábaidat, de közben nem mozognak. Olyan érzés, mintha ólomcsizmában kellene járnom” – fogalmazott Ozzy Osbourne.

A „Sötétség Hercege” arról is beszélt, hogy a Parkinsonnak szerepe volt abban, hogy depresszióban szenvedett, és hogy a lánya próbálta meg tartani benne a lelket. Olyan mélyre süllyedtem, amilyen mélyre sosem akartam. Semminek sem tudtam örülni, semminek. Ezért elkezdtem antidepresszánsokat szedni, azok nagyjából működtek – mondta, hozzátéve azt is, hogy emellett a Parkinsonra is szed néhány gyógyszert.

Megtanulsz a pillanatnak élni, mert nem tudhatod, hogy mi fog történni. Sosem tudhatod, mikor ébredsz fel úgy, hogy már nem tudsz kikelni az ágyból sem

– ezt mondta a zenész arról, hogy miként éli meg a betegségeit.

Elege lett Amerikából, ezért hazaköltöznek

Ozzy Osbourne arról is beszélt, miért döntöttek úgy, hogy Kaliforniából most – több évtized után – hazaköltöznek az Egyesült Királyságba. „Egyszerűen eljött ennek az ideje. Amerika annyira megváltozott.”

Ez már nem az Egyesült Államok. Semmiben sincs egység. Nagyon furcsa dolog most ott élni. Egyszerűen minden ki**szottul nevetséges. Elegem van abból, hogy minden nap megölnek valakit. Csak Isten tudja, hogy hány ember halt meg az iskolai lövöldözésekben, és legutóbb egy koncerten is lövöldöztek Vegasban

– mondta el véleményét a rockzenész.

Hozzáfűzte azt is: nem szeretné, ha az Egyesült Államokban halna meg és a Las Vegasban található „celebtemetőben”, a Forest Lawnban helyeznék végső nyugalomra. „Angol vagyok, vissza akarok térni. De ha a feleségem azt mondaná, hogy mennünk kell és TImbuktuban akar élni, akkor vele mennék” – fogalmazott.

Akkor is megtartja a turnét, ha belehal

Ozzy Osbourne az interjúban megszólalt arról a turnéjáról is, amely az eredeti tervek szerint az idén lett volna. Az énekes a turné részeként február 2-án Budapesten is fellépett volna, végül azonban az egész koncertsorozatot 2023-ra halasztották a koronavírus-járvány miatt.

A rockzenész most közölte: ha törik, ha szakad, megtartja ezt a turnét. „Azt mondom, hogy egy utolsó turnén még ki fogom hozni magamból a legjobbat. Garantálom, hogy nem most [a birminghami koncerten] látták utoljára Ozzy Osbourne-t”– mondta, majd végül hozzáfűzte:

Ha pedig felmegyek a színpadra, és meghalok az első szám alatt, akkor garantálom, hogy a következő nap vissza fogok térni.

(Borítókép: Ozzy Osbourne 2022. augusztus 8-án. Fotó: David Davies/PA Images via Getty Images)