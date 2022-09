Magyar útlevéllel nem engedik át az ukrán határon a kettős állampolgárságú nőket sem

Az Index egyik olvasója hívta fel a figyelmet arra az új szabályozásra, amelyet most vezettek be a magyar–ukrán határátkelőhelyeken.

Bizonyos esetekben a Kárpátalja felé utazó kettős állampolgárok nem tudnak belépni Ukrajna területére. Olvasónk azt írta, magyar útlevéllel már az ukrán–magyar állampolgárságú nőket sem engedik át a határon. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna irányából még át lehet jönni Magyarországra magyar útlevéllel, visszafelé viszont ez már nem működik.

Egy másik utazó arról számolt be, hogy kedden a határőr azt mondta neki, utoljára engedi ki őt Ukrajnából magyar útlevéllel, ha elindul hazafelé, legyen biztos benne, hogy az ukrán útlevele is nála van. Az egyelőre nem világos, hogy a gyerekekre is vonatkozik-e a szabályozás, vagy csak a felnőttekre.

Egy harmadik beszámoló szerint az ukrán határőröktől hallott arról, hogy magyar útlevéllel már nem mehet vissza Ukrajnába, amennyiben kettős állampolgár, ugyanis azt törvényileg nem ismerik el az országban.

(Borítókép: Az ukrajnai konfliktus elől menekülő emberek Beregsuránynál 2022. március 6-án. Fotó: Kisbenedek Attila / Afp)