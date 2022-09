A vakcinákról – és arról, hogy milyen jelentőségük van – korábban szakorvos szerzőnk is írt az alábbi cikkben.

Az EMA oldalán közzétett állásfoglalásban most azt írták: a Pfizer új vakcinája (Comirnaty Original/Omicron BA.1), valamint a Modernáé (Bivalent Original/Omicron BA.1) egyaránt megfelelőnek bizonyult a teszteken. Az oltóanyagokat az eredeti Pfizer- és Moderna-vakcinákból fejlesztették ki, és elsősorban a most terjedő koronavírus-változatok – az omikron-variáns és annak különféle altípusai – ellen hatásosak, de ezeken kívül a többi ismert variáns ellen is megfelelő védelmet nyújtanak.

Az adaptált vakcináknál ugyanolyan mellékhatások jelentkeztek, mint az eredetieknél, és ezek jellemzően csak enyhék, rövidéletűek voltak

– olvasható az Európai Gyógyszerügynökség állásfoglalásában.

Hozzátették: a szakvéleményt megküldték az Európai Bizottságnak, amely végső döntést hozhat majd a vakcinák engedélyezéséről. A közleményben ezen kívül azt is leírták, hogy a Pfizer és a Moderna eredeti vakcinái továbbra is hatásosnak bizonyult a súlyos betegségek és halálozások megakadályozásában, ezért azokat is fel lehet még használni az oltási kampányokban (ugyanakkor az EMA azt is ajánlotta, hogy a régebbi vakcinákat most már inkább csak első oltásként adják be).

Így működik

Az EMA állásfoglalásában azt is leírták, hogy az új vakcinákban a hírvivő RNS-ek (mRNS) ahhoz hasonlóan fejtik ki a hatásukat, mint a korábbiakban. A közlemény szerint a különbség mindössze annyi, hogy az oltóanyagokban található mRNS-ek már nemcsak eredeti koronavírusban (SARS-CoV-2) található tüskefehérjék, hanem az Omicron BA.1-es alvariánsában található tüskefehérjék gyártására is „utasítást adnak” a szervezetnek az oltás után, ezáltal növelve a védelmet a variáns ellen.

Az illető immunrendszere ezt követően idegenként ismeri fel ezeket a tüskefehérjéket, és aktiválja a természetes védelmet – antitesteket és T-sejteket – ellenük. Ha a beoltott személy később megfertőzödik a vírussal, akkor az immunrendszer ismét észleli a tüskefehérjét és fel lesz készülve az ellene való fellépésre

– írták a közleményben, amelyben azt is hangsúlyozták: a vakcinákból származó mRNS-molekulák nem maradnak meg a szervezetben, ugyanis az oltás után nem sokkal lebomlanak.

(Borítókép: Az Európai Gyógyszerügynökség amszterdami épülete. Fotó: Piroschka van de Wouw / Reuters)