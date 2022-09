Vlagyimir Putyin beleállt a most meghalt Gorbacsov életművébe

Február 24-én, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, Vlagyimir Putyin elnök hajnali beszédében a most meghalt Mihail Gorbacsov öröksége is felvetődött.

A hatalom és az akarat bénulása az első lépés a teljes leépülés és a feledés felé

– hangoztatta Putyin, utalva ezzel a Szovjetunió összeomlására.

Csak egy pillanatra veszítettük el az önbizalmunkat, de ez is elég volt ahhoz, hogy felborítsa az erőviszonyokat a világban

– tette hozzá.

Putyin számára a Szovjetunió vége jelentette az „évszázad legnagyobb geopolitikai katasztrófáját”, egy „igazi tragédiát” oroszok millióinak számára, akik aztán szétszóródtak az újonnan kialakult nemzeti határokon – írja a The New York Times.

A katasztrófát Putyin szerint egy olyan vezető gyenge idegei okozták, aki hajlandó volt eleget tenni az áruló és kétszínű Nyugat követeléseinek – ami nagy hiba volt, mint arra a Kreml televízió propagandája gyakran emlékezteti a nézőket. Putyin azonban nem szeretné megismételni ezt a hibát.

Az ukrajnai háború annak a birodalomnak a nevében zajlik, amelynek végnapjaikor Gorbacsov volt az elnöke, aki elindított egy háborút Moszkva uralmának a helyreállításáért. De Putyin küzdelme Gorbacsov „öröksége” ellen túlmutat a területi ellenőrzéseken: azokra a személyes és politikai szabadságjogokra is kiterjed, amelyeket az utolsó szovjet elnök vezetett be – és amelyeket a Kreml most gyorsan felold.

Gorbacsov összes reformja le lett nullázva, hamuvá, füstté vált

– nyilatkozta Gorbacsov egyik barátja, Alekszej Venediktov újságíró egy júliusi interjúban.

Putyinnak nem titkolt célja, hogy fényesítse a Szovjetunió imázsát

A rossz egészségi állapotban lévő Gorbacsov az idei évben egyetlen nyilvános alkalommal sem említette meg az ukrajnai háborút. Gorbacsov alapítványa, a „demokratikus értékek előmozdítására törekvő kutatóintézet” két nappal az invázió után közleményt adott ki, amelyben „az ellenségeskedés mielőbbi beszüntetésére” és „a béketárgyalások azonnali megkezdésére” szólítottak fel.

Gorbacsov – aki egy ukrán anya és egy orosz apa fia – azonban támogatta Putyin álláspontját Ukrajnáról, mint „testvérnemzetről”, amelynek jog szerint Oroszországhoz kellene tartoznia. Támogatta a Krím félsziget 2014-es annektálását is, véleménye szerint ez egy olyan régió akarata volt, ahol nagyon sok orosz él. És megrótta a Nyugatot, amiért „megpróbálják bevonni Ukrajnát a NATO-ba”, és arra figyelmeztetett, hogy az ilyen próbálkozások „nem okoznak mást, csak viszályt Ukrajna és Oroszország között”.

Gorbacsov ukrajnai invázióval kapcsolatos pontos nézetei azonban soha nem derültek ki. Muratov, aki az elmúlt két évben gyakran meglátogatta Gorbacsovot a kórházban, azt mondta: „Nem volt abban az állapotban, hogy kommentálja az aktuális politikai eseményeket.” Putyin szerdán tett közzé egy békítő hangon megfogalmazott közleményt – bár a parlamentben és az állami médiában helyet foglaló szövetségesei a pokolba küldték az egykori szovjet elnököt.

Putyin Gorbacsov rokonaihoz és barátaihoz szólva azt mondta: „Mihail Gorbacsov egy olyan politikus és államférfi volt, akinek óriási hatása volt a világtörténelem menetére.”

Megértette, hogy reformokra van szükség, és igyekezett saját megoldásokat találni a sürgető problémákra

– tette hozzá Putyin, aki azonban megtagadta a volt szovjet kormányfő állami temetését. Putyinnak nem titkolt célja, hogy fényesítse a Szovjetunió imázsát: éltette a katonai erejét, valamint felszámolta a titkosrendőrség bűneit tartalmazó aktákat. Putyin úgy hivatkozott Gorbacsovra, mint gyenge tárgyalóra, amikor azt nyilatkozta az NBC-nek, hogy a Nyugat a hidegháború végén becsapta az utolsó szovjet vezetőt, amikor úgy tett, mintha a NATO nem akarna kelet felé terjeszkedni.

(Borítókép: Mihail Gorbacsov és Vlagyimir Putyin 2004 decemberében. Fotó: Christian Charisius / Reuters)