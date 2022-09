Órák kérdése, és kiderül, ki váltja Boris Johnsont

Helyi idő szerint délután fél egykor jelentik be, hogy ki váltja Boris Johnsont, a brit Konzervatív Párt élén, és így kiderül, ki lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke. A posztért Liz Truss, külügyminiszter és Rishi Sunak, egykori pénzügyminiszter verseng.

Boris Jonhson lemondását botrányok sorozata előzte meg. A brit miniszterelnökről ugyanis kiderült, hogy 2020 decemberében karácsonyi partit tartott a Downing Street-i miniszterelnöki hivatalban a koronavírus miatt elrendelt korlátozó intézkedések ellenére.

A 2020. március 23-án elrendelt angliai korlátozások értelmében kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember szabadtéren sem tartózkodhatott egymás társaságában, és a nem együtt élő családtagok, ismerősök otthonukban sem látogathatták egymást.

Bennfentesek szerint a karácsonyi bulin 40-50 ember vett részt, minimális távolságtartás mellett borozgattak, kvízeztek és megajándékozták egymást. Egy névtelen megszólaló akkor úgy fogalmazott, hogy járványügyi szempontból a buli egy rémálom volt.

Később híre ment, hogy Boris Jonhson egy kertipartit is tartott a még érvényben lévő korlátozások ideje alatt. Erről egy a partira szóló meghívó derített fényt. Egyes hírforrások szerint az összejövetelen hozzávetőleg 30-an vettek részt.

A partygate-botrányok után a brit miniszterelnök ellen június elején saját pártjának alsóházi frakciója terjesztett be bizalmatlansági indítványt, ez ugyan megnyerte, de az alsóházi konzervatív pártcsoport tagjainak 41 százaléka ellene szavazott.

Egy nap alatt 21 képviselő mondott le

A legutóbbi botrányt azonban az robbantotta ki, hogy kiderült, Boris Johnson úgy nevezte ki februárban a konzervatív frakció szavazási és pártfegyelmének biztosításáért felelős kabinetiroda helyettes vezetőjévé Chris Pincher képviselőt, hogy korábban tájékoztatták a Pincher ellen szexuális molesztálás gyanújával tett bejelentésekről. A brit miniszterelnök elismerte, hogy ez súlyos hiba volt, de már nem tudta elejét venni annak, hogy tiltakozásként lemondási hullám induljon el kormányának tagjai körében.

A két legnagyobb horderejű lemondást Rishi Sunak volt pénzügyminiszter és Sajid Javid, az egészségügyi tárca volt vezetője jelentette be, de összesen 18 kormánytisztviselő távozott, főleg államtitkári és helyettes államtitkári, valamint parlamenti és kereskedelmi képviseleti posztokról.

Boris Jonhson a sorozatos belpolitikai botrányai nyomán július 7-én bejelentette lemondását a Konzervatív Párt vezetői posztjáról. Ez kormányfői tisztségének megszűnését is jelentette, tisztségét pedig utódja megválasztásáig tölti be.

Liz Truss és Rishi Sunak versengése valójában a Konzervatív Párt vezetői tisztségéért folyik, de mivel a párt kormányon van, az új tory vezető az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke is lesz. A két jelölt közül a párt 160 ezer tagja választja meg következő vezetőjét postai, illetve elektronikus úton. Ennek eredményét Sir Graham Brady, a kormányzati tisztséget nem viselő konzervatív alsóházi képviselők alkotta 1922 Bizottság – a vezetőválasztási folyamat megszervezéséért is felelős szakpolitikai frakciótestület – elnöke jelenti be.

(Borítókép: Boris Johnson 2022. augusztus 31-én. Fotó: Andrew Boyers/PA Images via Getty Images)