Kanada megrendült az országban történt kegyetlen mészárlástól

A Damien Sanderson és Myles Sanderson néven megnevezett két gyanúsított szökésben van. A hatóságok szerint fegyver lehet náluk, ezért veszélyt jelenthetnek bárkire. A lakosokat felszólították, hogy húzódjanak meg, mivel a nagyszabású hajtóvadászat hatalmas földrajzi területen folytatódik, jelentette a BBC.

A rendőrség ellenőrző pontokat állított fel, ahol az egyenruhások ellenőrzik az utazók személyazonosságát. Az autósokat arra szólították fel, hogy semmiképpen ne vegyenek fel stoppolókat. A James Smith Cree Nation nevezetű őslakos közösségben – ahol körülbelül 200 ember él – szükségállapotot hirdettek.

Ez az egyik leghalálosabb tömeges erőszakos cselekmény Kanada történelmében, Justin Trudeau miniszterelnök a Twitteren „borzalmasnak és szívszorítónak” nevezte a támadást.

– jelentette ki a kanadai államfő.

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured.