Videón, ahogy az emberek a mélybe zuhannak a vidámparkban

Körülbelül 16 embert – köztük nőket és gyerekeket – szállítottak kórházba, miután India Pandzsáb államában, Mohaliban meghibásodott a szabadeséstorony, és annak szerkezete, a rajta ülő mintegy 50 emberrel a földnek csapódott.

Az esetet videóra is vették, látszik, hogy a szerkezet nem fékezett be, amikor a „korong” hirtelen megindult a talaj irányába. Az is látható, hogy többen kirepültek az ülésből a becsapódás pillanatában. Egy helyi tisztviselő szerint a vásár szervezőinek volt engedélyük a rendezvény megszervezésére.

A torony üzemeltetője azt állítja, technikai hiba vezetett a balesethez, és kijelentette, mindenben együttműködik a rendőrséggel, amely vizsgálatot rendelt el az ügyben, írja a Business Standard és az Insider.

This video shows the moment a high-rise spinning joyride broke down and crashed to the ground in Mohali, India, injuring several people.



