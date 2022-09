Szabadon engedték Rambót és Rockyt

A Johnny, Rocky és Rambo nevű delfint három éve szabadították ki egy szálloda apró medencéjéből, ahol a vendégek simogathatták őket, és úszkálhattak velük. A szálloda egy cirkusztól vásárolta az állatokat, amiben éveken át „dolgoztatták” őket.

A szálloda medencéjéből három éve egy állatmenhelyre kerültek Bali szigetén, amely egy öbölben biztonságos, természetesebb és nyugodt körülményeket nyújtott számukra.

Vissza a természetbe

Az Umah Lumba állatmentő központ létrehozását 2019-ben kezdeményezte az indonéz kormány. Mint a központ létrehozásában közreműködő Lincoln O’Barry elmondta, az Umah Lumba indonéz nyelven delfint jelent. A menhelyen azon dolgoznak, hogy a kiszabadított példányokat visszajuttassák az óceánba.

A három delfin szabadon engedését O’Barry drónokkal és víz alatti kamerával is rögzítette. A delfineket GPS-es nyomkövetéssel figyelik még egy évig.

Lincoln O’Barry és édesapja, aki egykor egy televíziós műsorban volt delfintréner, majd elindította a delfinmentő projektet, már ötven éve dolgozik a delfinek fogságból való kiszabadításán Brazíliától Dél-Korán át Amerikáig. Indonéziában most először volt alkalmuk részt venni delfinek szabadon engedésében.

Indonéziában egy évtizede kampányol a kormányzat különböző programokkal, figyelemfelkeltő táblákkal, felvilágosítással azért, hogy az emberek ne vegyenek jegyet a delfinshow-kra. A három delfin szabadon engedésén szombaton a kormány egy minisztere is részt vett.

Lincoln O’Barry elmondta, hogy mivel az állatvédelem jegyében egyre több delfináriumot zárnak be világszerte, Észak-Amerikában és Európában is dolgoznak már az indonézhez hasonló delfinmentő központok felállításán. Ugyanakkor Kínában és Japánban továbbra is nagyon népszerűek a delfinshow-k.