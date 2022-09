Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Lengyelország erős katonai szövetséges, és ez így is marad

Kielcében tárgyalt Mariusz Balczak lengyel nemzetvédelmi miniszterrel Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a lengyel–magyar katonai kapcsolatok erősítése érdekében – adta hírül az MTI. A két miniszter a találkozón egyetértett abban, hogy Magyarország és Lengyelország erős katonai szövetségesek, ami nem változott, és a jövőben is így marad.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyúttal azt is kiemelte: a két ország közötti történelmi szövetségre alapozva, a közös érdekek és értékek mentén Magyarország és Lengyelország kapcsolata a jövőben is képes szoros, erős és hatékony maradni. A tárcavezető arról is beszélt, hogy további kooperációkra ad lehetőséget a haderőfejlesztés, amely mindkét országban jelentős.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett arra is, hogy a NATO keleti szárnyának megerősítéséről a szövetséges államok a madridi NATO-csúcstalálkozón döntöttek, ebben pedig Magyarország jelentős szerepet vállal.

A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy továbbra sem szabad figyelmen kívül hagyni az ukrajnai háború hatását az illegális migrációra, amelyet mind az EU, mind a NATO szintjén napirenden kell tartani a regionális és globális biztonság fenntartása érdekében.

A honvédelmi miniszter Kielcében a lengyel–magyar katonai kapcsolatok erősítése érdekében végzett tevékenységéért Szövetségért érdemjelet adományozott Rajmund Andrejczak vezérezredesnek, a lengyel hadsereg vezérkari főnökének, valamint részt vett a Nemzetközi Védelmiipari Kiállítás megnyitóján is.