Újjáélesztené a V4-et a lengyel elnök?

Mateusz Morawiecki szerint a nézetkülönbségeket is figyelembe vevő együttműködést lehetne létrehozni a visegrádi csoportban és a lengyel–magyar kapcsolatban. A Lengyelország-szakértő viszont úgy véli, túlságosan idealisztikus most azt gondolni, hogy emiatt újjáéled a V4, ugyanis Magyarországhoz hasonlóan Lengyelország is uniós pénzekért harcol.

Mint mondta, a lengyel kormányfő pártja egy évvel a választások előtt korán sem áll jól a felmérések szerint, így az is elképzelhető, hogy egy három-négy ellenzéki pártból alakuló koalíció kerül majd hatalomra. Ugyanakkor amellett, hogy a magyarokkal szimpatizáló szavazóit szeretné megnyerni, nem engedte el Közép-Európa kezét sem.

Szerinte a lengyel kormány azt a látszatot kelti, mintha egy új regionális együttműködést alakított volna ki a NATO-hoz újonnan csatlakozó két skandináv állammal, Svédországgal és Finnországgal, valamint a három balti állammal, Észtországgal, Lettországgal és Litvániával.

Tehát mintha északra tevődött volna át a közép-európai együttműködés politikai és katonai súlypontja

– fogalmazott a szakértő, megjegyezve, hogy Ukrajna felfegyverzését Varsó mellett a felsorolt államok támogatják a leginkább. A szakértő ebből arra enged következtetni, hogy Morawiecki vasárnapi nyilatkozata utalás a cseh–szlovák–magyar–lengyel négyes újjáélesztésére.

Konfliktusokra lehet számítani ősztől

Ugyanakkor Mitrovits Miklós az InfoRádiónak kiemelte, a lengyel elnök elképzelése nagyon idealisztikus a visegrádi együttműködés újjáélesztésével kapcsolatban, mivel a cseh politika ellentétes a magyar álláspontokkal, a lengyel belpolitika pedig a magyarhoz áll közelebb. Külpolitikailag viszont teljesen ellentétek, így várhatóan a háborúval kapcsolatban Varsó nem fogja megkövetelni az általa képviselt álláspontot Magyarországtól, de más területeken együtt fognak működni Brüsszelben.

Hogy ez nem fog tetszeni a cseh kormánynak, az előre borítékolható, ugyanis július 1-től a csehek töltik be az Európai Tanács elnöki pozícióját, így aztán éles konfliktusokra lehet számítani az ősztől

– fogalmazott végül a Lengyelország-szakértő.

(Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Mateusz Morawiecki lengyel, Eduard Heger szlovák, Orbán Viktor magyar és Andrej Babis cseh [b–j] kormányfő a visegrádi országok [V4] miniszterelnökeinek csúcstalálkozóján Budapesten, a Karmelita kolostorban 2021. november 23-án. Fotó: Benko Vivien Cher / MTI)