Egy külföldi ország nukleáris képességeit taglalja egy Donald Trump birtokán talált akta

Az FBI egy olyan dokumentumra bukkant Donald Trump egykori elnök floridai birtokán, amelyben egy külföldi ország nukleáris képességeinek taglalásáról is szó esik – írja a The Guardian.

Hogy melyik külföldi ország nukleáris képességeiről van szó a dokumentumban, azt a névtelen forrásokra hivatkozva nem tették közzé. Donald Trump Mar-a-Lago elnevezésű birtokán augusztus nyolcadikán tartottak házkutatást, amelyet a szövetségi törvények megsértésének gyanúja miatt indítványoztak.

A hatóság birtokába jutott tizenegyezer nem minősített kormányzati dokumentum is. A hatóság egyéb személyes dokumentumokat is lefoglalt: fényképeket, magazinokat, kivágott újságcikkeket és könyveket is. A leltárukban több tétel is szerepel azzal a címkével, hogy ruházat/ajándék – írja a The Guardian.

Azt már korábban kiderítették a hatóságok, hogy Donald Trump aktát vezetett Emmanuel Macron magánéletéről. A lap szerint a Donald Trump floridai birtokán lefoglalt iratok némelyikét szigorúan őrzik, ezeket „egy kijelölt ellenőrző tiszt” vigyázza. A Post jelentése szerint az FBI által visszaszerzett iratok között olyan, szigorúan titkos amerikai műveleteket részletező dokumentumok is voltak, amelyekhez az alapvető engedélyeken kívül különleges engedélyek is szükségeltetnek.

A Biden-kormány néhány magas rangú nemzetbiztonsági tisztviselője sem kapott hozzáférést ezekhez az aktákhoz.