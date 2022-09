Hívta a segélyhívót, így mentette meg édesanyját a négyéves kisfiú

Monty Cocker augusztus 27-én tárcsázta az országos segélyhívó számot – 000 –, és azt mondta az operátoroknak: „Anyu elesett.”

„Amikor kiértünk a megadott címre, ő már ott állt az ablakban és integetett nekünk” – emlékezett vissza az esetre Mark Small mentős.

A házban Monty gyorsan odakísérte a mentőket az édesanyjához, aki rohamot kapott. Small szerint a gyermek gyors gondolkodása életet menthetett: „Ha a beteg beveri a fejét, amikor elesik, vagy ha elhúzódó rohamot kap, akkor nagyon fontos, hogy gyorsan kiérjünk a helyszínre” – mondta.

A mentősök kedden visszatértek a házba, azzal a céllal, hogy Montynak átadjanak egy elismerő oklevelet. A mentősök szerint a gyermek tudta, hogy jót tett, de annyira nem kérkedett a cselekedetével.

