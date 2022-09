Svájcban télen akár börtön is járhat azért, ha valaki túl sok gázt fogyaszt

Svájcban a szövetségi kormány arról döntött, hogy először pénzbüntetéssel, de visszaesőknél akár börtönbüntetéssel is sújthatják, ha valaki megszegi a gázkorlátozási előírásokat.

A szlovákiai ma7.sk számolt be a svájci Blickre hivatkozta a szokatlan döntésről. A szövetségi kormány tehát azt tervezi, hogy ha kritikus szint alá süllyed az országban a rendelkezésére álló földgázmennyiség, súlyosan megbünteti azokat, akik vétenek a fogyasztás központi szabályai ellen. A rendelet szerint, ha az ország gázkészlete kritikus szint alá csökken, onnantól egyetlen földgázzal fűtött ingatlanban sem lehet 19 foknál melegebb. Mindegy, hogy vállalatokról vagy lakossági ingatlanokról van szó.

Aki mégis kicsit melegebbre veszi a lakás hőmérsékletét és lebukik, az megússza néhány száz frankkal minden egyes túlfűtött napért, a büntetés felső határa 3000 svájci frank. A visszaesők akár börtönbüntetésre is számíthatnak, bár a büntetés kiszabásánál figyelembe veszik majd az illető anyagi helyzetét is.

Így fülelik le a túlfűtőket

A szövetségi gazdasági minisztert megkérdezték arról, hogy miként fogják ellenőrizni, hogy ki nem tartja be a 19 fokos hőmérsékletet. Válaszában Guy Parmelin megerősítette, hogy senkire nem fogják a rendőrök rátörni az ajtót,

de lesznek szúrópróbaszerű ellenőrzések.

A svájci lap azt is írja, hogy a lakossági bejelentések alapján is eljárhatnak a hatóságok. A berni kormány szerint, mivel vészhelyzet esetén a túlfogyasztók tulajdonképpen az állami készleteket lopkodják, jogilag „hűtlen kezelést követnek el”, ezért nemcsak kihágásról van szó, hanem bizonyos esetekben ez kimeríti a bűncselekmény fogalmát is, mármint ha tudatosan nem spórol a gázzal.

Persze nemcsak a fűtést korlátozzák, hanem a vízmelegítők használatát is. Betiltják a hősugárzók használatát, bezárnak a szaunák, és az úszómedencéket sem lehet majd fűteni Svájcban.

(Borítókép: Hermes Images/AGF/Universal Images Group/Getty Images)