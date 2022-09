Egy nő mellett végzett önkielégítést a repülőn, vádat emeltek ellene

Vádat emeltek az ellen a férfi ellen, aki az egyik amerikai belföldi repülőjáraton zaklatta egyik női utastársát még a nyáron. A férfi a nő mellett ülve önkielégítést is végzett, telefonon keresztül üzenve pedig szexuális együttlétről érdeklődött nála.

Egy Atlantából Las Vegasba tartó repülőgépen zaklatott egy férfi egy női utast nemrég, aki kezdetben csak utóbbi combját kezdte fogdosni, majd végül saját nemi szervét is mutogatni kezdte.

A férfi ezután a többi utas szeme láttára kezdett önkielégítést végezni az ismeretlen hölgy mellett. A Daily Star beszámolója szerint később egy telefont is elővett, amelybe egy üzenet is írt, amit a mellette ülő nőnek is megmutatott. Ebben azt alábbi kérdés szerepelt:

Elvihetlek egy körre?

Mikor a nő nemmel válaszolt erre, a férfi írásban úgy reagált: „De igen…” A zaklatást ezután sem fejezte be, így ismét megfogta a nő combját, aki ekkor felszólította, hogy ne érjen hozzá, a férfi azonban nevetni kezdett, majd elkezdett kinézni az ablakon.

A hatóságok közlése szerint a férfi feltűnően gyorsan távozni akart a járatról, ám a rendőrök gyorsan elkapták és letartóztatásba helyezték. A férfi ellen augusztus végén vádat emeltek, a tárgyalása Las Vegasban lesz.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon. Vészhelyzetben hívja a 112-es számon a Segélyhívót!