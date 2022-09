Novák Katalin: Szükségünk van Szerbiára az Európai Unióban

Szerbiába látogatott pénteken Novák Katalin köztársasági elnök. A mostani belgrádi vizit volt a magyar államfő hetedik, kétoldalú tárgyalásokat is magában foglaló külföldi látogatása márciusi megválasztása óta, beleértve a vatikáni utazást is.

Belgrádban, a Szerbia Palotában kezdődtek a tárgyalások. Az épületet még Joszip Broz Tito, az egykori Jugoszlávia teljhatalmú ura rendelte meg, és el is készült az 1960-as évek elejére. A klasszikus szocreál épület némileg visszaidézi a 60-70 évvel ezelőtti Jugoszlávia hangulatát. Hatalmas belső terek, lépcsősorok, és minden csupa-csupa márvány.

Novák Katalint katonai tiszteletadással fogadták, majd négyszemközti találkozó kezdődött Alekszandar Vucsics elnökkel. A háromnegyedórás megbeszélést követő sajtótájékoztatót a vendéglátó államfő kezdte, és elmondta, hogy hosszú idő óta most tényleg elmondható, hogy a szerb-magyar viszony rendezett.

Csak idén a január–júniusi időszak kétoldalú árucsere-forgalma elérte a 2,3 milliárd eurót, ami 930 millió euróval több az előző évinél. Szerbia gazdasági partnereinek sorában Magyarország ma már a negyedik helyen áll. Szólt arról is, hogy míg 2010-ben a rendőrség még 237 ezer bejelentést kapott az ország északi részén magyarokat is érintő incidensekről, addig mára ez az arány a 35-ödére csökkent.

Vucsics külön megköszönte, hogy a szerb földgázkészlet egy részét Magyarországon tárolhatják. Úgy kalkulál, hogy 2025 végéig teljes hosszában megépül a Budapest-Belgrád vasútvonal, amelynek eddig egy 110 kilométeres szakasza készült el.

Egyben bejelentette, hogy hamarosan Belgrádban fog találkozni Orbán Viktor miniszterelnökkel és Budapesten pedig viszonozza Novák Katalin látogatását.

Korábbi megbeszélésein a magyar fővárosban – az akkor még családokért felelős tárca nélküli miniszter Novák Katalinnal – sok gyakorlati ötletet, hasznos tanácsot kapott tőle a demográfia területén.

Novák Katalin új kezdeményezéssel állt elő

A magyar köztársasági elnök öt pontban összegezte tárgyalásait szerb partnerével.

Rég nem voltak ilyen harmonikusak a két szomszédos állam kapcsolatai. Az ukrajnai háború kapcsán előkerült az európai energiaválság kérdése is, amely egyaránt érinti a magyarokat és a szerbeket is, ennek megoldásán pedig közösen kell dolgozni. Szerbiának kulcsszerepe van a nemzetközi migráció megállításában, amellyel nemcsak a magyar, hanem az uniós határokat is védi.

Magyarország egyértelműen támogatja Szerbia uniós tagságát és tagjelölti státuszát, hiszen az ország az utóbbi időszakban nagyon sok kritériumnak már megfelelt, és

az unióban szükségünk van Szerbiára

– hangsúlyozta Novák Katalin.

Végül köszönetet mondott a vajdasági térség gazdasági lehetőségeinek szerb támogatásáért. Az államfő ezután bejelentette, hogy létrehozza a családbarát elnökök hálózatát, és rögtön meginvitálta szerb kollégáját, hogy csatlakozzon ehhez.

A sajtótájékoztatón az Index arról kérdezte a két elnököt, hogy bár számos területen jók a kapcsolatok, azonban továbbra is megoldatlan a röszkei, illetve a többi határátkelőnél a bejutás Magyarországra, ami gyakran órákat vesz igénybe. Bár a téma kormányközi, de elképzelhető-e, hogy államfői tekintélyüket latba vetve esetleg gyorsíthatnának a kérdés rendezésén. Válaszában Novák Katalin azt mondta, hogy az átkelőforgalom gyorsításának egyik eszköze lehet például a vasútfejlesztés, ezáltal a személyszállítás gyorsítása.

Vucsics elnök a felvetésre úgy reagált, hogy a probléma megoldásához szerinte három dologra van szükség:

az uniós tagságra,

a határátkelők forgalmát gyorsító zöld folyosókra,

a tagság előtti időszakban a schengeni határelőírások lazítására Szerbia esetében.

A szerb sajtó azt firtatta, hogy az Oroszország-ellenes szankciók mennyire kötik meg Magyarország kezét. Novák Katalin emlékeztetett arra, hogy ugyan támogattuk az uniós szankciókat, azonban azok következményei súlyosak Európára nézve. Utalt arra is, hogy Szerbia nem támogatta a szankciókat.

Ezután a magyar köztársasági elnök találkozott Ana Brnabics szerb kormányfővel, illetve a szerb parlament elnökével, Vladimir Orliccsal is.

A szerbiai látogatás kora este Szabadkán ért véget, ahol a magyar államfő jelenlétében adták át az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának épületét. Novák Katalin ezután még találkozott Pásztor Istvánnal, a VMSZ, vagyis a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével.

(Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök és Alekszandar Vucsics szerb államfő sajtótájékoztatója a Szerbia Palotában Belgrádban 2022. szeptember 9-én. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)