Ramzan Kadirov csecsen hadúr: Visszavonulok, mielőtt kirúgnak

Ramzan Kadirov, az oroszországi csecsen térség vezetője a minap a Telegram révén közölte: „határozatlan idejű és hosszú” szünetet kíván tartani a posztján. Bejelentése találgatásokat váltott ki, vajon komolyan fontolgatja a lemondást, vagy a Kreml kegyeit keresi.

A 45 éves Kadirov 2007 óta vaskézzel irányítja Csecsenföldet. Ezzel a leghosszabb ideje uralkodik egy orosz régióban. „Rájöttem, hogy már túl régóta ülök a tisztségemben” – idézték nevetéssel fűszerezett videós nyilatkozatát, amelyet azzal egészített ki: „Úgy gondolom, eljött az idő [hogy távozzak a hatalomból]”.

Egyelőre nem világos, hogy Kadirov, Oroszország egyik legbefolyásosabb személyisége, mivel ütné el idejét esetleges tényleges lemondása után. Kadirov szoros kapcsolatot ápol az orosz elnökkel, így rendszeresen találkozik a Kreml vezetőjével. Legutóbb augusztus 5-én futottak össze Szocsiban – pontosabban ott sertepertélt, amikor Putyin a török államfőt, Erdogant fogadta.

Ramzan Kadyrov will participate in the talks with Erdogan in Sochi as part of the Russian delegation pic.twitter.com/jmbeK5m76J