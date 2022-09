Médiahatósággal védené az újságírókat az Európai Bizottság

Több új lépéssel igyekezne védeni a jövőben az újságírókat és a szerkesztőségeket az Európai Bizottság. A tervek szerint egy törvény védené az újságírók forrásainak anonimitását, és a megfigyelésekkel szemben is nagyobb védelmet nyújtana. A tervezetet jövő héten ismertetheti a testület.

Új tervezetet dolgozna ki az Európai Bizottság az újságírók és a sajtószabadság védelmében. Az AFP-hez eljutott Médiaszabadságról szóló törvény megtiltaná, hogy az újságírókat kémprogramokkal figyeljék meg, emellett a forrásaikat is védeni kell, az állami hirdetések esetében pedig átláthatóságot követelnének.

Az egyelőre ideiglenes státuszban lévő tervezet a jövőben jogi védelmet próbálna garantálni az újságíróknak és a szerkesztőségeknek. Mindezt a jövő héten mutatja be az Európai Bizottság, a törvény azt is lehetővé tenné, hogy be nem tartása esetén az Európai Bíróságon eljárást kezdeményezzenek.

Egy új Európai Médiatanács jönne létre, melynek tagjai az egyes tagállamok médiahatóságainak képviselőiből állnának. Ez a testület véleményt alkotna a pluralizmusra és a szerkesztőségi függetlenségre kiható összefonódásokról, illetve médiafúziókról. Különös tekintettel azokra, amelyek a közös piac működésére is hatással lehetnek.

A hvg.hu által kiszúrt tervezet szerint az Európai Bizottság szeretné, ha minden állam kötelezve lenne, hogy különböző kritériumok alapján értékelje a médiatulajdon-koncentrációkat.

A törvény mindemellett az újságírók forrásainak névtelenségét is védené, egyúttal megtiltaná, hogy különböző kémprogramokat telepítsenek az újságírók, illetve közvetlen környezetük eszközeire.

Az Európai Bizottság az intézkedéstől azt reméli, hogy ezzel képes lehet megvédeni az újságírókat és a szerkesztőségeket a politikai nyomásgyakorlástól.

(Borítókép: Sean Gallup / Getty Images)