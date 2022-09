Éhségsztrájkba kezdtek a feldühödött Tesla-tulajdonosok

Norvégiában már évek óta a Tesla az egyik legnépszerűbb márka, az autó tulajdonosainak egy csoportja azonban mégsem teljesen elégedett. A tulajdonosok által jegyzett lista a panaszok egész sora lett, többek között olyan problémákat soroltak fel, mint: beragadt vagy magától kinyíló ajtó, rossz fényezés, rossz légkondi vagy reflektor és besárguló képernyő.

Emellett olyanok is előfordultak, mint rozsdásodás, illetve többen jelezték, hogy a hideg időben üzemképtelenné vált a jármű. A norvég autótulajdonosok szerint azonban nem is a hibák miatt döntöttek az éhségsztrájk mellett, hanem mert a cég ügyfélszolgálata szinte soha nem válaszol a panaszlevelekre és a telefont sem veszik fel – írja a The Drive.

Továbbra is szeretnének Teslát vásárolni, de a folyamatosan jelentkező problémák illetve az ügyfélszolgálat magatartása miatt a türelmük végéhez érkeztek, ezért döntöttek az éhségsztrájk mellett – mondta a tiltakozók szóvivője, Erlend Morch. Kevéssel azután, hogy a sztrájk híre terjedni kezdett a közösségi médiában, Elon Musk azt írta ki Twitterre, hogy egy barátja tanácsára épp most kezdett egy léböjtkúrába, és ez nagyon jót tett neki.

Annyi kétségtelen, hogy a Tesla-modellekkel kapcsolatban már többször merültek fel problémák, így jogos a kérdés, hogy mit fog tenni a cég a csalódott és dühös ügyfelek kárpótlásának érdekében.