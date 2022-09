Fegyverarzenált vásárol Oroszország Észak-Koreától

A hadi eszközöket és a muníciót Ukrajnában vetik be.

A vásárlás annak a jele, hogy az orosz hadsereg – az exportellenőrzés és a szankciók miatt – súlyos ellátási gondokkal szembesül a harctéren. Washington arra számít, hogy Oroszország a jövőben még több katonai felszerelést próbál vásárolni Észak-Koreától – mondta egy beavatott amerikai tisztviselő a CNN-nek.

Az észak-koreai fegyvervásárlás hírét először a The New York Times szellőztette meg. Moszkva és Phenjan még az ötvenes évek koreai háborúja során fűzte szorosra kapcsolatait. Az egykori Szovjetunió anyagilag is támogatta az észak-koreai rendszert.

Napjainkban Észak-Korea az Egyesült Államokat és a Nyugatot hibáztatja az ukrajnai háborúért. Nem sokkal a mostani fegyvervásárlás előtt Oroszország Iránból szerzett be drónokat, amelyeket szintén az ukrán fronton vetettek be. A drónok precíziós irányított lőszerek hordozására képesek, ugyanakkor megfigyelésre is alkalmazhatók.

Oroszország minden áron azt igyekszik meghiúsítani, hogy az ukrán hadsereg a nyugati gyártmányú, nagy hatótávolságú precíziós tüzérségi és rakétarendszereket – köztük az elhíresült HIMARS-rendszert – a harctéren használja. A rettegett HIMARS segítségével az ukrán katonák képesek pontosan megcélozni és eltalálni az orosz parancsnoki állásokat, a logisztikai csomópontokat és lőszerraktárakat, még jóval a frontvonalakon túl is.

Az észak-koreai beszerzés az orosz sereg helyzetéről tanúskodik

Hogy Oroszország Észak-Koreához fordult „lőszervásárlás” ügyében – ezt a Pentagon sajtótitkára jelentette be. Az Észak-Koreának küldött kérés „jelzi, hogy Oroszország milyen helyzetben van” – közölte Pat Ryder.

Úgy értékeljük, hogy a dolgok nem mennek jól ezen a fronton Oroszország számára. A tény, hogy Észak-Koreához fordulnak, annak a jele: kihívásokkal küzdenek a logisztikai fronton

– mondta a dandártábornok.

A lőszerutánpótlás lesz az egyik legkritikusabb tényező abban, hogy Oroszország képes lesz-e fenntartani az ukrajnai háborúját – állítják amerikai tisztviselők. Szerintük nehéz volt felmérni Oroszország lőszerkészletének szintjét a háború során.

Az Észak-Koreától vásárolt tételek arra utalnak, hogy egyes orosz készletek fogyóban vannak. Az amerikai hírszerzés szerint például kevés a tüzérségi lövedék és a rakéta, miután az elmúlt hat hónapban tüzérségi sortüzeket zúdítottak az ukrán városokra.

A lőszerhiány azonban egyelőre nem öltött aggasztó méreteket – az amerikai tisztviselők szerint. Ugyanakkor a nagy kaliberű, többszörös rakétakilövő rendszerek, a kis kaliberű tüzérségi rendszerek és a precíziós irányított fegyverek egyes típusai esetében különösen súlyos lehet a hiány – állítja a Center for Naval Analyses oroszországi programjának igazgatója. Michael Kofman hozzátette: időbe telik, amíg Oroszország érdemben felpörgeti termelését, hogy megfeleljen a háborús szükségleteknek, amelyre az orosz védelmi ipar nyilvánvalóan nem számított.

Egy másik jel arra utal, hogy Moszkva nehezen tudja működtetni az immár hat hónapja tartó háborúhoz szükséges erőforrásokat, ugyanis Oroszország arra kényszerült, hogy a katonákat és a felszerelést egyaránt távoli keleti és északi térségekből csoportosítsa át a frontra.

Oroszország az év elején korlátozta a hozzáférést a költségvetéséről szóló információkhoz, beleértve az import- és exportadatokat is. A hírzárlat kulcsfontosságú mutatója annak, hogy Oroszország kénytelen volt átirányítani a finanszírozást és más erőforrásokat a konfliktus felé – a tényt pedig el kívánja titkolni a nyilvánosság elől.

A Kreml továbbra is kitart amellett, hogy nem háborút folytat, hanem csak egy korlátozott „különleges katonai műveletet”.

(Borítókép: Orosz katonák Ukrajnában Volnovakha városában 2022. március 27-én. Fotó: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images)