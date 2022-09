Első fokon 14 embert vádoltak meg azzal, hogy logisztikai támogatást nyújtottak a három elkövetőnek, aki néhány nap leforgása alatt 17 embert gyilkolt meg. A Charlie Hebdo szatirikus hetilap párizsi szerkesztőségében 12 emberrel végeztek, 11-et megsebesítettek. Agyonlőttek továbbá egy rendőrt, majd egy kóser élelmiszerboltban zsidó túszokat ejtettek, négyet megöltek. A támadássorozat végén a rendőrök megölték mindhárom terroristát.

A 2020 decemberében négy év, valamint életfogytig tartó szabadságvesztés közötti börtönbüntetésre ítélt segítők közül ketten fellebbeztek az elsőfokú ítélet ellen.

Az egyik a fővádlott, a 37 éves francia–török Ali Riza Polat, a túszejtő Amédy Coulibaly barátja, aki az ügyészség szerint központi szerepet játszott a merényletek megszervezésében, 30 év börtönbüntetést kapott. A nyomozás szerint ő szerezte be Belgiumból a fegyvereket, és az ő feladata volt a nyomok eltüntetése is, amelyek a támadássorozatot végrehajtó hálózatra utalhattak. Rajta kívül egy másik segítő, a húsz év szabadságvesztésre ítélt Amar Ramdani is fellebbezést nyújtott be.

Mindkét elítélt tagadta az elsőfokú perben, hogy közük lett volna a merényletekhez.

Az ügyészség is fellebbezést nyújtott be mindkét esetben, annak érdekében, hogy az esküdtszéknek lehetősége legyen súlyosbítani a kiszabott ítéleteket. A vádhatóság Ali Riza Polat ellen eredetileg életfogytiglani szabadságvesztést, Amar Ramdani esetében pedig tizenhét év börtönbüntetést indítványozott.

A védelem az MTI szerint azt kéri, hogy a nyomozás során, így az elsőfokú perben is figyelmen kívül hagyott dokumentumokat, mégpedig a terrorista Amédy Coulibaly feljegyzéseit vizsgálja meg az esküdtszék.

A fellebbviteli perben mintegy nyolcvan tanút hallgat meg az esküdtszék, köztük az elsőfokú perben jogerősen elítélteket is, akik nem fellebbeztek az ítéletük ellen. Az áldozatok hozzátartozói és a túlélők közül háromszázan jelentkeztek felperesnek, közülük is többeket meghallgatnak ismét az esküdtek. Ítélethirdetés október 21-én várható.