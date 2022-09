Egyre jobban szorongatják Donald Trumpot

Donald Trump választási támogatásának és kampányának vezető tisztségviselői is a volt elnök környezetében lévő több tucat ember között vannak, akik az elmúlt napokban esküdtszéki megkereséseket kaptak − mivel az igazságügyi minisztérium fokozza a Capitolium ostroma miatt indított büntetőjogi vizsgálatot, az ügyet ismerő több forrás szerint.

Köztük van Bill Stepien, Trump korábbi kampánymenedzsere és Sean Dollman, aki Trump 2020-as elnökválasztási kampányának pénzügyi vezetőjeként dolgozott − mondták az ügyet ismerő források a CNN-nek. Sem Stepien, sem Dollman nem válaszolt a CNN megkeresésére.

Dan Scavino, Trump korábbi kabinetfőnök-helyettese szintén nemrég kapott idézést az ügyet ismerő forrás szerint.

Összesen több mint 30, Trumppal kapcsolatban álló személy kapott idézést az elmúlt napokban az idézési célpontokat ismerő két forrás szerint. A megkeresésekkel a washingtoni esküdtszék dokumentumokat kér be, és egyes esetekben az érintetteknek tanúvallomást is kell tenniük.

Az idézések kiküldése egyéb nyomozati tevékenységekkel együtt a napokban kezdődött, közvetlenül azelőtt, hogy az Igazságügyi Minisztérium megkezdte a szokásos választások előtti „csendes időszakot”, azt a félidős választások előtti 60 napos időszakot, amely alatt a minisztérium általában igyekszik elkerülni a nyílt nyomozati cselekményeket a politikailag érzékeny ügyekben, hogy elkerülje a választások befolyásolásának látszatát.

A megkeresések némelyike széles körű, és számos kérdéssel kapcsolatban kértek információkat, többek között Trump elsődleges támogatásgyűjtő szervezetéről, a Save Americáról, a január 6-i Trump-gyűlés megszervezéséről, valamint a 2020-as választási eredmények megváltoztatásán dolgozó személyekkel folytatott kommunikációról.

A CNN által áttekintett megkeresés Trump ügyvédeit és a kampánystábot is magában foglaló személyeknek nyújtott vagy tőlük kapott kompenzációval kapcsolatos feljegyzéseket kér 2021. január 20-ig.

Emellett az igazságügyi minisztériumban dolgozókkal folytatott kommunikációra is rákérdez. A nyomozók Jeffrey Clark, az igazságügyi minisztériumi volt jogászának szerepét vizsgálják abban, hogy Trump nevében hamis, választási csalásról szóló állításokat terjesztett.

A megkeresések egy része olyan információkat is kér, amelyeket a címzettek korábban már átadtak a január 6-i, amerikai Capitolium elleni támadást vizsgáló képviselőházi különbizottságnak.

Bernard Kerik volt New York-i rendőrkapitány, aki Rudy Giulianival együtt dolgozott azon, hogy a 2020-as választásokat követő hetekben bizonyítékokat találjon a választási csalásra, szintén kapott megkeresést dokumentumok és tanúvallomások benyújtására − erősítette meg ügyvédje a CNN-nek.

Brian Jacket, a Fehér Ház utolsó, Trump alatti politikai igazgatóját is beidézték egy ismerős forrás szerint.

A Women for America First elnöke, Amy Kremer, aki a Fehér Ház előtti Trump-tüntetés házigazdája volt, a hétvégén egy tweetben közölte, hogy az ő csoportja is kapott egy széles körű idézést.

(Borítókép: James Devaney / GC Images / Getty Images)