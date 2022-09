Rejtélyes körülmények között halt meg Putyin kulcsembere

A 39 éves Ivan Pecsorin szombaton a Japán-tengeren lévő Russzkij-sziget partjainál hajózott, amikor a hajóról a vízbe esett. Holttestét hétfőn, hosszas keresést követően emelték ki a vízből.

Pecsorin néhány nappal korábban részt vett a Vlagyimir Putyin orosz elnök által Valdivosztokban rendezett Keleti Gazdasági Fórumon. A Komszomolszkaja Pravda című orosz kiadvány szerint Pecsorin Vlagyimir Putyin alatt dolgozott, ő felelt például a kelet-oroszországi légi közlekedés fejlesztéséért.

Another death of a top official in #Russia



The body of Ivan Pechorin, the managing director of the Far East and Arctic Development Corporation's aviation industry, was found on Russky Island.



Pechorin, in a state of alcoholic intoxication, fell overboard a pleasure boat. pic.twitter.com/hiF7vXQtmF