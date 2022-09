Különleges koporsóban temetik el II. Erzsébetet

Már folynak II. Erzsébet temetésének előkészületei, ugyanakkor a régi hagyományok miatt egy részlet már ismert.

Ami a lényeg: II. Erzsébet királynőt ólommal bélelt koporsóban temetik el. Az angol királyi család tagjait jellemzően ólommal bélelt koporsókban temetik, hogy minél jobb állapotban őrizzék meg az uralkodók földi maradványait.

A Metro szerint az ólom elzárja a koporsót a nedvességtől, és akár egy évig is lassítja a bomlást. Amikor Diana hercegnő 1997-ben meghalt, az ő koporsójában is ez a különleges bélés volt, ezért is nyomott közel 540 kilót.

Az angol nemesség legalább négy évszázada követi ezt a hagyományt. A Westminster Apátság feljegyzései szerint I. Erzsébetet és II. Károlyt is ólombélésű koporsóban temették el.