Nagy területeket foglalt vissza az ukrán sereg, gondban az oroszok

„Harkiv térségében nemcsak dél és kelet felé, hanem észak felé is megkezdtük az előrenyomulást” – idézte a Politico Valerij Zaluzsnij tábornok bejegyzését.

„Izjum felszabadult” – jelentette be a város polgármestere. Bár Valerij Marcsenko még nem tért vissza a városba, kapcsolatban áll a rendőrséggel. Szavai szerint a katasztrófavédelem a veszélyek elhárításán dolgozik a lakosság visszatérése előtt.

Az orosz védelmi minisztérium – amely egy nappal a vereség előtt azt közölte, hogy megerősíti védelmi állásait a térségben – elismerte erői kivonását Izjumból, hat hónappal azután, hogy ostrom alá vették, majd elfoglalták a várost. A visszavonulást előre megtervezettnek nevezték azzal a céllal, hogy az orosz erőket keletre csoportosítsák át, ahol a sereg hetek óta elakadt.

Izjum egy stratégiailag fontos vasúti csomópont, amelyet az orosz erők tavasszal egy többhetes, véres csata után foglaltak el. Elvesztése fordulópontot jelenthet a háborúban. Az oroszok fehér zászlót tűztek ki a vasútállomás közelében – mondta a The New York Times tudósítójának egy telefoninterjúban egy ukrán tiszt, aki részt vett Izjum felszabadításában. „Egész éjjel utcai harcok folytak” – tette hozzá Jevhen.

Az ország északkeleti részén indított villámoffenzíva átformálta az addig gyötrelmesen őrlődő háborút. Az orosz frontvonalak napok alatt megtörtek, a moszkvai csapatok elmenekültek.

Ukrainian forces entered the key Russian military stronghold of Izium on Saturday, continuing their rapid advance across the northeast and igniting a dramatic new phase in the war.



"Izium was liberated today," the city's mayor said in an interview. https://t.co/zJLzsTagez pic.twitter.com/il1xXXPG46